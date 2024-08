Scacchi, la terza edizione del Rapid Luca Pacioli

Arezzo, 21 agosto 2024 – Il prossimo 1 settembre, il Palazzetto dello Sport di Sansepolcro sarà il palcoscenico della terza edizione del Rapid Luca Pacioli, un importante torneo di scacchi che, per il terzo anno consecutivo, riunirà giocatori di ogni età e livello, provenienti da tutta Italia, per una giornata all'insegna della competizione, della strategia e dell'intelletto.

Il torneo, che prende il nome dal celebre matematico e umanista Luca Pacioli, nativo proprio di Sansepolcro, è un evento pensato per celebrare il suo legame con la città e rendere omaggio al suo contributo alle scienze matematiche e al pensiero razionale. Organizzato dall'Associazione Firenze Scacchi in collaborazione con il Comune di Sansepolcro, il Rapid Luca Pacioli è diventato un appuntamento fisso nel calendario sportivo della città, attirando appassionati di scacchi di ogni età, desiderosi di sfidarsi in un contesto dinamico e stimolante.

La competizione sarà suddivisa in due sezioni principali:

Torneo Open, aperto a tutti i giocatori e valido per il GPT (Gran Premio di Toscana). Questo torneo prevede 9 turni di gioco, in cui i partecipanti si affronteranno in partite rapide ma avvincenti, con un montepremi complessivo di 500 euro in palio per i migliori classificati. Sarà un’occasione per mettere alla prova le proprie capacità strategiche in un contesto di grande livello competitivo.

Torneo Under 18, pensato per i giovani talenti e suddiviso in 6 turni, con partite da 20 minuti più 10 secondi di incremento per ogni mossa. Un'opportunità unica per i più giovani di dimostrare le loro abilità e di confrontarsi con coetanei, stimolando la crescita e l’apprendimento in un ambiente sportivo sano e competitivo. I vincitori delle varie fasce d'età riceveranno delle medaglie per celebrare i loro successi.

Il torneo rappresenta non solo un’occasione per promuovere lo sport degli scacchi, ma anche un momento di grande valore culturale per la città di Sansepolcro. Attraverso il richiamo alla figura di Luca Pacioli, si vuole sottolineare l'importanza del pensiero logico e creativo, fondamentali tanto negli scacchi quanto nella vita. L'evento sarà un'occasione per riunire la comunità e attirare l’attenzione degli appassionati di scacchi di tutta la regione, consolidando così il legame tra la storia e la contemporaneità.

L'amministrazione comunale di Sansepolcro si è impegnata a supportare l'iniziativa, riconoscendone il valore sportivo e culturale. “Siamo entusiasti di ospitare nuovamente questo evento dedicato agli scacchi” - ha dichiarato l’assessore Valeria Noferi - “È una manifestazione che continua a crescere di anno in anno, dimostrando quanto la nostra comunità sia aperta alla cultura, allo sport e al coinvolgimento di giovani talenti.”

Tutti gli appassionati di scacchi, dai più esperti ai principianti, sono invitati a partecipare o semplicemente ad assistere a questo grande evento che animerà la città il 1 settembre, iscrizioni online sul sito vesus.com.