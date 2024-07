Sarà Vero? - Il punto neroazzurro | Tra mercato e lunghe attese: verso il Pisa di Inzaghi

Pisa, 3 luglio 2024 - Nel calendario calcistico, il 3 luglio significa tante cose: prossimità del raduno, calciomercato nel vivo, programmazione della nuova stagione. Beh, il Pisa è sempre in attesa di un'ufficialità - quella di Inzaghi come allenatore - sempre sicura, ma che mai arriva.

Un "aspettando Godot" eterno, ancora maggiore del tanto contestato ritardo del 2023 per l'annuncio di Aquilani, che avvenne nella seconda metà di giugno. Nonostante ciò, i rumors di calciomercato ci mostrano come il Pisa si stia effettivamente muovendo in funzione delle scelte di "SuperPippo", come dimostrato dall'interesse profondo per Nicolas Viola e Gianluca Lapadula, il primo libero dopo il termine del proprio contratto con il Cagliari, il secondo ancora in rosa (e per il quale i cagliaritani vorranno farsi pagare adeguatamente).

Inzaghi pare avere le idee chiare: a Pisa non può sbagliare. E il Pisa a sua volta non può sbagliare con Inzaghi. Importante anche valorizzare ciò che è risultato inespresso la scorsa stagione, come Alessandro Arena: difficile che l'interesse della Carrarese possa diventare altro. Il numero 28 è destinato a rimanere neroazzurro, come inzaghi a diventarlo. Anche e soprattutto perché la nuova stagione è alle porte. Lorenzo Vero