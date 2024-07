Arezzo, 30 luglio 2024 – L’assessore allo sport Federico Scapecchi: “è la volta del Tennis San Clemente. Pubblicato il bando per la riqualificazione e gestione gratuita della storica struttura sportiva”

“Non c’è sosta nel progetto di riqualificazione degli impianti sportivi comunali. Nel corso della seconda parte di questa estate ci sarà la possibilità per i soggetti interessati di partecipare al bando per la riqualificazione e successiva gestione gratuita dell’impianto sportivo Tennis San Clemente, storica struttura da sempre dedicata allo sport con la racchetta, con 8 campi a disposizione all’interno delle mura cittadine”.

Così l’assessore Federico Scapecchi introduce il nuovo avviso pubblico per il quale ogni informazione, scheda tecnica e documentazione da allegare sono disponibili all’indirizzo https://bit.ly/TennisSanClemente

È comunque possibile chiedere chiarimenti scrivendo a [email protected] entro le 13 di giovedì 12 settembre.

“L’area in questione – prosegue Scapecchi – ricca d’impianti e strutture sportive, è al centro di un processo di riqualificazione urbana, finanziato dal Pnrr e in corso di esecuzione. Anche i campi da tennis necessitano di alcuni interventi e, come fatto per tanti altri impianti sportivi, utilizziamo questa formula che nel giro di soli due anni ha permesso di raccogliere investimenti per cifre complessivamente superiori ai 3 milioni di euro. La stima degli uffici per i lavori necessari, nella fattispecie verifiche e adeguamenti strutturali e impiantistici con le relative pratiche e spese tecniche, ammonta a 115.000 euro che potranno essere ammortizzati dal futuro gestore in un arco di tempo che va dai 5 ai 25 anni. Come sempre, potranno essere proposti ulteriori lavori di miglioria e, aspetto non secondario, saranno importanti al fine dell’aggiudicazione della gestione l’esperienza sportiva e gestionale, il radicamento sul territorio, le attività sportive e sociali in favore di giovani e soggetti svantaggiati”.

Step propedeutico per gli interessati sarà un sopralluogo obbligatorio da richiedere entro le 12 di venerdì 6 settembre all’Ufficio sport, giovani e terzo settore con una mail a [email protected] e [email protected] mentre per l’invio della proposta di riqualificazione, completa di tutti gli allegati, la scadenza è le 13 di venerdì 20 settembre.