Roman Ermakov, ha vinto a Terranuova Bracciolini la 54esima Ruota d'Oro

Arezzo, 25 settembre 2024 – Roman Ermakov, 20 anni il prossimo 6 ottobre, corridore russo tesserato con il Team Friuli, confermando il suo splendido momento di forma, ha vinto a Terranuova Bracciolini la 54esima Ruota d'Oro, 92esima Gp Festa del Perdono, classica internazionale per Under 23, organizzata con competenza e passione dalla Futura Team e dal comune di Terranuova.

Gara a ritmi alti fin dalle prime battute con una lunga fuga. Selezione notevole sugli strappi valdarnesi, All'ultimo giro davanti in nove, ma undici inseguitori sono rientrati prima del muro del Monticello e dell'impennata del Valcello di Cicogna, dove Crescioli, uno dei più attesi, ha tentato l'assalto. Bagarre nell'incadescente finale, quindi sono rimasti in dieci a giocarsi la vittoria in una gara così prestigiosa. Il russo Ermakov con una volata di potenza ha superato il sudafricano Stedman, Pinarello, uno dei giovani italiani più promettenti, Crescioli, Arrighetti e Savino. Al via 161 atleti fra cui il campione italiano Zamperini. Bel pubblico come sempre ad assistere alla gara con l'etichetta di internazionale, sono solo dodici in Italia in categoria, due in Toscana, il Gp del Marmo a Carrara e appunto la Ruota d'Oro.

Ermakov, già in luce al Giro del Casentino, è in forma splendida tanto che in questo mese ha vinto a Kranj in Slovenia e la cronometro di Città di Castello, prima della perla di Terranuova. Proviene da Vyborg, la città russa dove è nato Berzin, maglia rosa al Giro d'Italia 1994.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Roman Ermakov (Team Friuli) km 168,500, in 3h58’35”, alla media km 42,375; 2) Kyle Travis Stedman (Q36.5); 3)Alessandro Pinarello (VF Group Bardiani CSF Faizanè); 4)Ludovico Crescioli (Technipes InEmiliaRomagna); 5)Nicolò Arrighetti (Biesse Carrera); 6)Federico Savino (Soudal Quick Step); 7)Sebastian Putz (Tirol KTM); 8)Matteo Ambrosini (MBHbank Colpack Ballan); 9)William Harding (Zappi) 10)Simone Griggion (Trevigiani Energia Pura Marchiol).