"Questione balneari, tutelare gli operatori"

"È completamente inutile e fuori luogo che qualcuno si ostini ad affrontare la questione balneari generando allarmismi, strumentalizzando i fatti a proprio uso e consumo, come ad esempio ignorando che la proroga tecnica al 2024 è prevista dalla norma stessa. Rispediamo al mittente le polemiche su un tema che solo con questo governo, e con la Lega, viene affrontato con responsabilità e serietà. Stiamo lavorando alla mappatura delle concessioni, passaggio necessario per verificare gli spazi di mercato". Lo dichiara in una nota la deputata toscana della Lega, Elisa Montemagni (nella foto). "Il nostro impegno - prosegue - è e sarà sempre quello di tutelare quegli operatori economici che hanno investito tempo e risorse per avviare delle imprese che generano indotto e occupazione su tutto il territorio italiano".