Arezzo, 3 febbraio 2025 – Prova concreta dell'ACF Arezzo. Razzolini (doppietta) e Lorieri assicurano la vittoria alle amaranto. Siamo giunti alla diciassettesima giornata di campionato, l’ACF Arezzo scende in campo contro la VIS Mediterranea Soccer con il lutto al braccio in ricordo dello storico presidente Vanni venuto da poco a mancare.

ACF AREZZO - VIS MEDITERRANEA SOCCER

ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri (Santini 70’), Licco, Carcassi (Fortunati 70’), Corazzi, Barsali (Martino 58’), Zito, Prinzivalli (Fracas 61’), Lorieri, Toomey, Razzolini

A disposizione: Pieri, Bruni, Santini Margherita, Taddei, Fracas, Orsenigo, Martino, Fortunati

All. Ilaria Leoni

VIS Mediterranea Soccer: Pucova, Miglio (De Ciuceis 86’), Capolupo (D’Arco 70’), Boveleth, Manca (Girolamo 70’), Asamoah (Fiore 54’), Tateo, Gino, Crapanzano, Fiorella (Iuliano 86’), Karaivanova

A disposizione: Girolamo, D’Arco, Basile, Rosolen, Zanchelli, Fiore, Iuliano, De Ciuceis

All. Antonio De Sarno

Marcatrici: Razzolini (13’), Razzolini (59’), Lorieri (90’+3)

Ammonite: Karaivanova (62’), Corazzi (75’)

Angoli: 6-2

Recupero: 0’-3’

PRIMO TEMPO

2’ Si fa subito vedere l’ACF Arezzo con Tuteri che calcia forte sul primo palo, ma arriva la parata di Pucova.

4’ Continua ad attaccare l’Arezzo con cross in aerea di Tuteri ma l’azione si conclude con la palla tra le mani del portiere avellinese.

6’ Corazzi tenta il tiro dalla distanza, la palla esce sfiorando di poco il primo palo.

13’ GOAL AREZZO!! Lorieri dalla bandierina crossa in area, si fa trovare Razzolini che colpisce la palla di testa spedendola in rete e portando le Amaranto in vantaggio.

24’ La VIS Mediterranea si fa vedere per la prima volta dalle parti di Bartalini, Boveleth tenta il tiro dalla distanza ma risulta una parata semplice per la numero 1 di casa.

26’ L’Arezzo prova il raddoppio con un cross profondo di Barsali a cercare la testa di Razzolini, che non la prende per poco.

29’ Lorieri la allunga in area per Corazzi che cade in uno scontro, il direttore di gara reputa tutto regolare e fa continuare il gioco.

31’ Carcassi passa a Corazzi che tenta la conclusione forte dalla distanza, Pucova blocca l’attacco delle amaranto.

35’ Prima opportunità per la VIS Mediterranea, con Karaivanova dalla bandierina che crossa al centro ma Bartalini respinge. La numero 88 ne approfitta e rilancia sul secondo palo per Tateo, che non si coordina bene.

37’ Tuteri per Licco in area, il tiro della 6 amaranto risulta debole e lo blocca facile Pucova.

40’ Pericolosa l’ACF Arezzo con Razzolini che offre un assist per Barsali. La palla manca lo specchio della porta.

SECONDO TEMPO

47’ L’ACF Arezzo subito pericoloso con Razzolini che va a cercare in area una compagna di squadra, anticipata poi dalla difesa avellinese.

57’ Occasione per la VIS Mediterranea con Karaivanova che calcia forte ma si fa trovare pronta Bartalini.

59’ GOAL AREZZO!! Ancora Razzolini che trova il raddoppio su assist di Carcassi, mirando in basso al secondo palo.

76’ Punizione per l’Arezzo in seguito all’intervento falloso di D’Arco, prova a sfruttare l’occasione di testa Fortunati ma la palla finisce sopra la traversa.

79’ Buona idea di Licco che prova a lanciare Fracas ma la numero 71 non arriva alla palla che finisce sul fondo.

80’ L’Arezzo fa tremare la difesa avversaria. Lorieri mette dentro una palla buona per Licco che dal limite dell’area piccola si mangia il goal del 3 a zero.

89’ Prova ad attaccare la formazione campana con Karaivanova che la mette in area per Tateo ma l’azione si conclude con un nulla di fatto.

90’+3 GOAL AREZZO!! Sullo scadere del terzo minuto di recupero Lorieri avanza in solitaria nella metà campo avversaria, chiudendo definitivamente la partita segnando il goal del tre a zero.

Un’ottima prestazione delle Amaranto che conquistano i 3 punti con Razzolini e Lorieri.