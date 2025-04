Arezzo, 1 aprile 2025 – Primavera: Roma-Acf Arezzo 4-0

Sul campo della Roma, l’Arezzo non riesce a strappare punti, ma conquista comunque la salvezza matematica in Primavera 1.

La partita si sblocca dopo appena sette minuti, quando Galli supera la difesa amaranto e, a tu per tu con Cardarelli, la batte con freddezza. Nel resto del primo tempo, la Roma sfiora il raddoppio in più occasioni, ma all’intervallo il punteggio resta sull’1-0.

Nel secondo tempo, l’Arezzo prova a reagire con Tomassini e Placidi, ma Mazzocchi para sempre senza troppe difficolta. Dopo il 64’, la Roma dilaga grazie alle reti di Farrugia, Cornacchia e Zeppettini, fissando il risultato sul definitivo 4-0.

Una partita difficile quella giocata nella capitale, ma che non cancella la soddisfazione di aver raggiunto la salvezza: il prossimo anno, l’Arezzo disputerà per la terza stagione consecutiva il campionato Primavera 1.

AS Roma: Mazzocchi, Viesti, Pizzuti, Aulicino, Zappettini, Terlizzi, Galli, Cherubini, Farrugia, Catena, Soares Martins

A disposizione: Pezzi, Paniccia, Fuzio, Madon, Capellupo, Cornacchia, Ventriglia

All. Francesco Viglietta

ACF Arezzo: Cardarelli, Nasoni, Ghio, Tomassini, Carosi, Moretti, Balducci, Placidi, Santini, Sena, Baccaro

A disposizione: Marra, Lelli, Materozzi, Arena, Borgogni, Hervieux, Perfetti, Galo, Rosso

All. Simone Gori

Marcatrici: Galli (7’), Farrugia (64’), Cornacchia (68’), Zappettini (87’)

UNDER 17: RICCIONE FEMMINILE – ACF AREZZO 2-4

L’Under 17 amaranto ritrova la vittoria superando il Riccione Femminile, fanalino di coda della classifica.

Le padrone di casa partono forte, mettendo subito pressione alla difesa dell’Arezzo, ma sono le ospiti a sbloccare il match alla prima occasione utile. Al 7’, Hervieux calcia una punizione dal limite e insacca, portando la squadra in vantaggio. Passano pochi minuti e al 12’ Rosso raddoppia per le cittine di Spataro.

Il Riccione, però, reagisce immediatamente: dopo appena un minuto Guisini accorcia le distanze e poi Deliallisi firma il pareggio.

L’Arezzo non si abbatte e continua a costruire gioco. Al 26’, una doppia triangolazione Arena-Bolognesi permette a quest’ultima di servire un cross in area per Rosso, anticipata però da Semprini. Alla mezz’ora, Hervieux ha la chance per la doppietta, ma non riesce a concretizzare.

Il nuovo vantaggio amaranto arriva al 36’, qunado Scaringi pesca Rosso in area: la calciatrice non sbaglia e riporta avanti l’Arezzo, fissando il punteggio sul 2-3 prima dell’intervallo.

Nella ripresa, Rosso completa la sua tripletta personale al 53’, siglando la rete del definitivo 2-4. Da lì in avanti, l’Arezzo continua a spingere e crea ancora un paio di occasioni prima del triplice fischio.

Le amaranto arrivano così a quota 13 punti consolidando il terzo posto in classifica dietro a Fiorentina e Bologna, entrambe a 17 punti.

Riccione Femminile: Balletti, Morsicani (54’ Chrizzi), Iobbi (81’ Latifas), Di Gennaro (81’ Barletta), Semprini (81’ Bonciucci), Amoroso (61’ Dini), Dellialisi, Conti (76’ Martini), Urbinati, Fabbri (54’ Pierpaoli), Giusini

All. Tentoni

ACF Arezzo: Cardarelli, Bolognesi (46’ Borgogni), Viviani (87’ Minerale), Arena, Benedetti, Franchetti, Scaringi (76’ Pisani), Lelli (71’ Meniconi), Rosso (84’ Sicuranza), Hervieux (66’ Caruso), Biani (81’ Biancalana)

A disposizione: Spada, Placidi

All. Michele Spataro

UNDER 15: ACF AREZZO – TERNANA 2-3

La fase interregionale si conferma impegnativa per l’Under 15 che non riesce a superare la Ternana nell’ultima gara del girone di andata del torneo.

Le cittine di Fabio Butteri lottano per tutta la partita, trovando la via del gol con Spataro e Forgione. Tuttavia, la tripletta di Smargiassi regala la vittoria alle ospiti, fissando il risultato sul 2-3. Nonostante il tentativo delle amaranto di agguantare almeno il pareggio, il gol del definitivo 3-3 non arriva.

L’Under 15 chiude così la prima metà della competizione con 3 punti, restando in fondo alla classifica.

UNDER 12: ACF AREZZO – CAPOLONA QUARATA 1-3

Le giovani amaranto non riescono ad avere la meglio sul Capolona Quarata, ma conquistano comunque un prezioso pareggio nei tre tempi di gioco. Il risultato finale è frutto della rete siglata da Bianca Spadini.

UNDER 10: ACF AREZZO – TUSCAR 1-3

Le più piccole non riescono a bissare il successo della scorsa settimana, ma offrono comunque un’ottima prestazione. Nel corso del match, Amelia Porcu, Sole Mariottini e Zahiyera Bonaiuti trovano la via del gol, confermando la crescita della squadra.