Per Max Allegri una doppietta vincente dei suoi cavalli: successi in Francia e a Pisa

Firenze, 19 febbraio 2024 – Dopo il pareggio di sabato della Juventus fermata al Bentegodi dal Verona, per Max Allegri è arrivata una doppietta vincente. Ma non su un campo di calcio, ma sulle piste degli ippodromi. Come ormai noto l'allenatore labronico è un grande appassionato d'ippica, che cita spesso nelle sue conferenze stampa. A cominciare dal suo celeberrimo “Corto muso”. Allegri ha anche una nutrita scuderia di purosangue, l'Alma Racing (che prende il nome appunto dalle sue iniziali) e che ha come colore della giubba, l'amaranto. A gestirla ha chiamato un amico d'infanzia, anche lui livornese, Marco Caroti. Domenica Max grazie ai suoi cavalli ha potuto festeggiare due gol, o meglio due vittorie. La più importante è arrivata dalla Francia, dove il suo Roaring Gallagher, acquistato lo scorso autunno per 40mila euro, all'ippodromo Les Courbiers di Nimes ha vinto sui 2.600 metri, non di corto muso, ma bensì con una lunghezza di vantaggio, il Prix du Pont du Gard.

A Pisa invece il successo è arrivato con Mr Darcy, acquistato dopo una corsa a vendere, per 15mila euro. La vittoria ottenuta nel Premio Renzo Guidotti, ora lancia il tre anni di Max Allegri, verso un possibile impegno nel tradizionale Premio Pisa, la corsa più importante del galoppo toscano che andrà in scena il 7 aprile con l'edizione numero 134. Una classicissima che vede nell'albo d'oro anche il nome di Ribot.