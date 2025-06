Oro per il centro ippico La Briglia ai campionati regionali

Arezzo, 9 giugno 2025 – Grande successo per il Centro Ippico La Briglia di Arezzo ai campionati regionali. Durante i campionati toscani che si sono svolti all’Arezzo Equestrian Centre di San Zeno infatti, il cavaliere Gianni Canocchi presidente del Centro Ippicco La Briglia di Pieve a Maiano, ha conquistato la medaglia d’oro al campionato toscano senior primo grado, seguito dal suo tecnico Gian Marco Panini.

Fondato nel 2017 all’interno dell’Azienda Agricola Biologica F.lli Canocchi, il centro nasce dal sogno di Alessandra e Gianni Canocchi, amazzone e cavaliere di salto ostacoli, che hanno trasformato la loro passione in un punto di riferimento per la crescita e la formazione di binomi di alto livello.

Il centro si distingue per strutture all’avanguardia, tra cui scuderie moderne, campi in sabbia silicea, paddock spaziosi, una giostra e una club house accogliente, il tutto inserito in un ambiente naturale di straordinaria bellezza dove cavalieri e amazzoni sono seguiti dall’istruttore Gian Marco Panini. La filosofia de La Briglia si basa sulla valorizzazione del cavallo e del cavaliere, con un approccio che coniuga professionalità, rispetto e spirito sportivo.