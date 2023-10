Nove aziende toscane premiate come eccellenze del made in Italy. Si tratta di Enegan, Franchi Umberto Marmi, Lionard, NT Food, NWG Energia Società Benefit, Pharma Quality Europe, Powersoft, Readytec e Seco che hanno vinto la sesta edizione del Deloitte Best Managed Companies Award (BMC), il premio per le eccellenze imprenditoriali italiane promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di Altis-Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria. "Giunto alla sua sesta edizione, il premio non è solo un riconoscimento per le eccellenze del Made in Italy, ma è un programma di crescita pluriennale in cui le realtà partecipanti vengono affiancate da esperti di Deloitte in un percorso che ne stimola lo sviluppo e potenziamento rispetto a parametri fondamentali di successo", spiega Ernesto Lanzillo, partner Deloitte e leader di Deloitte Private. "Sono ben 79 le realtà italiane che quest’anno si sono aggiudicate il BMC Award in uno scenario internazionale complesso", aggiunge Andrea Restelli, partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies. "Oggi le organizzazioni e i loro leader devono essere sempre più pronti per vincere le numerose sfide aperte e continuare a essere competitive su un mercato in continuo cambiamento", continua.