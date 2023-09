"L’Inps a Portoferraio apra un giorno in più"

"Verrà presentata una mozione in consiglio comunale a Portoferraio e inviata una lettera al direttore provinciale dell’Inps di Livorno, per chiedere un giorno di apertura in più a settimana della sede di Portoferraio". Lo annunciano la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini (nella foto) e il consigliere di Portoferraio Adalberto Bertucci: "In passato ci siamo gia’ occupati della questione, portandola anche all’attenzione nelle varie sedi istituzionali. Abbiamo accolto con grande favore l’incremento di una risorsa nella stessa sede a partire dal primo settembre. Ciò consentirà all’utenza un servizio maggiormente efficiente. Tuttavia, nel permanere di alcuni disagi, riteniamo necessario che l’ufficio resti aperto almeno due giorni a settimana, consentendo un giorno di questi anche l’accesso libero senza prenotazione. Ciò per agevolare i cittadini, in particolare quelli svantaggiati".