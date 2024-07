Arezzo, 26 luglio 2024 – L’ACF Arezzo è felice di accogliere in squadra la calciatrice Beatrice Bruni.

Bruni, difensore centrale classe 2004, è cresciuta calcisticamente nel settore giovanile della Roma. Nella stagione 2022/2023 è stata la capitana della formazione Primavera della Roma vincitrice dello Scudetto. Nella passata stagione ha vestito la maglia della Freedom, nepromossa in Serie B. Per Bruni quella che sta per iniziare è la seconda stagione in categoria.