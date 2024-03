La Granfondo del Syrah, in programma il 7 aprile a Tavarnelle di Cortona

Arezzo, 5 marzo 2024 – Dopo l’apoteosi dell’Orvieto Wine Marathon, il circuito Umbria Tuscany prepara il suo secondo appuntamento che coincide con una novità assoluta del calendario nazionale, la prima edizione della Granfondo del Syrah, in programma il 7 aprile a Tavarnelle di Cortona (AR). Una gara particolare, valida per altri due circuiti, l’Mtb Tour Toscana e l’Appennino Superbike e che si articola su un programma un po’ diverso dal solito, prevedendo al venerdì un importante antipasto con la Cronoscalata della Contadina, di 3 km con partenza libera dalle 17:00 alle 18:00 e con premiazione dei primi 10 tempi in Mtb ed E-bike.

Il programma del lungo weekend su due ruote proseguirà al sabato con un raduno non competitivo di E-bike con partenza alle 14:30 dal Campo Sportivo di Tavarnelle. Nella stessa giornata prevista anche una prova Top Class di cross country riservata alle categorie giovanili, con lo start alle ore 15:00. Alla domenica sarà finalmente la volta della Granfondo, articolata su due percorsi: il lungo di 40 km per 1.450 metri, il medio di 27 km per 950 metri aperto anche ai cicloturisti. Due tracciati abbordabili nella distanza ma da prendere con le molle per la loro altimetria, offrendo molte occasioni di divertimento a chi ama mettere alla prova le proprie capacità di guida.

Lo start verrà dato alle ore 10:00 sempre dal Campo Sportivo, prima al percorso lungo e a seguire a quello classic. Per chi non è abbonato ad alcuno dei circuiti, la quota d’iscrizione è di 30 euro da versare entro il 5 aprile, 35 per chi vorrà provvedere nel weekend. Per i cicloturisti c’è una quota fissa di 15 euro. Premi per i primi 3 assoluti e per i vincitori del Gran Premio della Montagna, inoltre sono previsti tantissimi premi di categoria.

Un weekend così ricco e articolato è un invito a nozze per chi viene da fuori, anche perché la vicinissima Cortona offre molti spunti d’interesse, a cominciare dai suoi palazzi come quello comunale di epoca medievale, ma anche le ville Tommasi Aliotti, Passerini e Farina, di stile tardorinascimentale o neoclassico. Qualcosa assolutamente da vedere.