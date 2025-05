Arezzo, 22 maggio 2025 – Due medaglie per la Chimera Nuoto nella finale regionale del settore preagonistico Propaganda. La manifestazione ha riunito i più giovani nuotatori di tutta la Toscana nati tra il 2016 e il 2019 che, a Livorno, hanno vissuto le emozioni di misurarsi in diverse categorie e diversi stili, con la presenza anche di ventisette bambini e bambine della società aretina guidati dai tecnici Luca Cicogni, Francesco Salvini e Adriano Pacifici. In questo contesto è riuscita a trovare particolari soddisfazioni soprattutto Lara Casalini del 2019 che, tra le Esordienti, ha festeggiato un oro nei 25 dorso e un bronzo nei 25 stile libero, oltre ad aver contribuito al settimo posto nella staffetta 4x25 stile libero in squadra con Camilla Batti, Giulio Capponi ed Ermanno Cerofolini.

La finale regionale ha rappresentato l’occasione per molti atleti e molte atlete della società aretina di vivere un primo confronto con coetanei di altre province, offrendo anche uno stimolo a superare i propri limiti e una motivazione a intensificare il proprio impegno per un successivo ingresso nel vero e proprio settore agonistico. Tra gli altri risultati positivi rientrano il quarto posto nei 25 farfalla tra gli Esordienti di Ermanno Cerofolini del 2018, i sesti posti nei 50 dorso tra i Giovani di Gioele Battazza e Francesca Andreea Rusu del 2017, l’ottavo posto nei 50 dorso tra i Giovani di Linda Cantucci del 2017 e il nono posto nei 25 dorso tra gli Esordienti di Giulio Capponi del 2018. Il gruppo della Chimera Nuoto presente a Livorno ha fatto poi affidamento su Brando Aguzzi, Anna Alfini, Michele Alfini, Vittoria Palida Archetti, Alessandro Bardi, Filippo Batti, Riccardo Biondini, Pietro Campolucci, Francesco Caneschi, Tommaso Cappetti, Pietro D’Angelo, Julian Ma, Mayon Neytha Mahagedara Gamage, Mattia Nicchi, Raffaello Nistor, Aurora Passariello, Giovanni Rachini, Leonardo Rosca, Clara Spinelli e Matteo Sodi.

La società del Palazzetto del Nuoto, nel frattempo, è scesa in vasca con gli Esordienti nella seconda prova estiva di qualificazione ai campionati toscani che, ospitata dalla piscina di Foiano della Chiana con squadre di Arezzo e di Firenze, è terminata con un buon bilancio di cinque primi posti, due secondi posti e cinque terzi posti. La soddisfazione di arrivare davanti a tutti è stata vissuta da Matilde Beoni del 2013 (prima nei 100 farfalla), Viola Cenciarelli del 2016 (prima nei 50 metri solo gambe), Anna Magi del 2013 (prima negli 800 stile libero), Niccolò Ermini del 2015 (primo nei 100 stile libero) e Ginevra Pilastri del 2016 (prima nei 100 dorso), poi particolarmente positive sono risultate le prove di Noemi Cappanni del 2015 (seconda nei 100 stile libero), Dorothy Napoli del 2015 (seconda nei 100 dorso), Niccolò Gepponi del 2012 (terzo nei 100 farfalla), Andrea Lumachi del 2014 (terzo nei 50 metri solo gambe) e Daria Maria Sidon del 2014 (terza nei 100 rana). Una citazione spetta per Mattia Bianchini del 2013 che ha ben figurato in entrambe le specialità in cui è sceso in vasca, centrando il terzo posto in 200 dorso e 1500 stile libero. La squadra della Chimera Nuoto tra gli Esordienti A ha schierato anche Pietro Belleggia, Maria Chiara Bracciali, Luca Capanni, Viola Cenciarelli, Bernardo Cerofolini, Maria Sole Cetarini, Alice Flora Cetoloni, Francesco Menchetti, Riccardo Pasquini, Lorenzo Passariello, Giorgio Raffi, Diletta Sisti, Margherita Squarcialupi e Simone Venezia, mentre tra gli Esordienti B hanno gareggiato Beatrice Arena, Flavio Capponi, Anna Gambini, Nike Gori, Adele Goti, Uma Massai, Michela Salvi e Maria Vittoria Schiatti.