La Chimera Nuoto archivia la stagione del nuoto sincronizzato

Arezzo, 8 giugno 2024 – Sedici sincronette in vasca per il saggio di fine stagione. Il gruppo di nuoto sincronizzato della Chimera Nuoto ha vissuto un pomeriggio di festa con tecnici, atlete e famiglie che, ospitato dal Palazzetto del Nuoto di Arezzo, ha fornito un’occasione di ritrovo prima della pausa estiva per condividere i traguardi e i progressi vissuti in tutto un anno di allenamenti. L’iniziativa ha proposto un susseguirsi di balletti ed esibizioni dove sono state coinvolte le bambine e le ragazze che hanno scelto di impegnarsi in una disciplina che combina elementi di nuoto, ginnastica e danza, con l’obiettivo di strutturare coreografie da presentare nelle varie competizioni regionali. Il bilancio della stagione è positivo soprattutto per il consolidamento numerico di un gruppo che vanta oggi sedici atlete tra gli otto e i quindici anni che sono state impegnate in un percorso di preparazione impostato dallo staff tecnico con Karina Taveras, Barbara Bisaccioni, Luca Cicogni e Cristina Lo Iacono con il contributo di Angelica Anania per la preparazione atletica e di Marco Magara per l’organizzazione degli allenamenti.

Il settore del nuoto tradizionale della Chimera Nuoto, nel frattempo, è tornato a gareggiare in una nuova prova interprovinciale estiva a Cortona. La manifestazione ha registrato la partecipazione della squadra degli Esordienti B, con sedici bambine e bambini nati tra il 2013 e il 2015 che si sono confrontati con coetanei di altre società tra tante diverse discipline per conseguire i tempi minimi per la qualificazione ai prossimi campionati regionali, registrando cinque primi posti, tre secondi posti, quattro terzi posti e tanti altri buoni piazzamenti. Tra i protagonisti della prova sono rientrati Giorgio Raffi e Simone Venezia, nati nel 2013, che hanno vinto entrambe le gare in cui sono scesi in vasca: il primo ha trionfato nei 200 stile libero e nei 100 misti, mentre il secondo si è piazzato davanti ai tutti nei 50 dorso e nei 50 stile libero. Un primo posto è stato centrato anche da Maria Daria Sidon del 2014 nei 100 misti, poi hanno meritato applausi Bernardo Cerofolini del 2013 (secondo nei 200 stile libero e terzo nei 100 misti), Viola Cenciarelli del 2014 (seconda nei 100 misti), Francesco Menchetti del 2013 (secondo nei 100 misti), Asia Bartolucci del 2015 (terza nei 100 misti) e Mattia Bianchini del 2013 (terzo nei 200 stile libero). La squadra della Chimera Nuoto in vasca a Cortona era infine completata da Aurora Bassi, Olivia Beneforti, Luca Capanni, Noemi Cappanni, Alice Flora Cetoloni e Nike Gori.