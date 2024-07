Arezzo, 30 luglio 2024 – La castiglionese Carlotta Bernardini Frappi protagonista alle Ponyadi

Anche Castiglion Fiorentino protagonista alle Ponyadi 2024, svoltesi nei giorni scorsi all’Arezzo Equestrian Center. Merito di Carlotta Bernardini Frappi, castiglionese, 12 anni il prossimo 19 agosto, che in sella al suo pony “Miele” si è classificata dodicesima nella classifica generale della categoria LP60 Salto Ostacoli.

Carlotta pratica equitazione dal 2021 ed era l’unica amazzone aretina selezionata nella Rappresentativa Toscana per la disciplina del Salto Ostacoli. Il suo 12esimo piazzamento nella classifica generale è il miglior risultato per un’amazzone toscana. Complimenti a Carlotta e al suo istruttore Alessandro Barbagli della Scuola di Equitazione Komote. I complimenti alla giovane campionessa sono arrivati anche via social da parte Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli: “Congratulazioni alla nostra piccola amazzone Carlotta Bernardini Frappi – si legge su un post pubblicato sulla pagina Facebook del Sindaco – unica aretina alle Ponyadi selezionata per la disciplina del salto ostacoli che insieme al suo pony Miele si è classificata come miglior toscana nella sua categoria e 12esima in classifica generale”. Le Ponyadi 2024 si sono svolte all’Arezzo Equestrian Center da mercoledì 24 a sabato 27 luglio e hanno visto in azione 1.225 bambini e ragazzi provenienti da tutte le regioni italiane e dalla Repubblica di San Marino, oltre a 956 pony impegnati in 23 discipline, specialità e premi previsti dal programma sportivo delle “mini olimpiadi” degli sport equestri.

Nella foto allegata Carlotta, in sella a Miele, accompagnata dal suo istruttore Alessandro Barbagli.