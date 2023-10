"Jsw, scade la ’cassa’. Toscana senza risorse"

"Settembre è trascorso, quindi riteniamo che la convocazione del tavolo ministeriale non sia più rinviabile, anche perché a oggi abbiamo una sola certezza, ossia la scadenza a gennaio dell’attuale cassa integrazione e la dichiarazione della Regione della mancanza di risorse economiche, se non saranno rifinanziate, per una proroga di tale ammortizzatore sociale". Così, le segreterie provinciali Fim-Fiom-Uilm dopo il consiglio di fabbrica del gruppo Jsw Steel Italy di Piombino. Per i sindacati è chiaro che "tutti i soggetti istituzionali, compresa la Regione, non possono limitarsi a dichiarare che mancano le risorse per la cassa in deroga, ma devono attivarsi per richiederle affinché si mantenga l’impegno assunto nell’accordo del 2018 di salvaguardare i livelli occupazionali. L’auspicio è che si arrivi rapidamente a un nuovo addendum per avere stavolta certezze degli investimenti, garanzie della salvaguardia occupazionale ed estensione degli ammortizzatori sociali".