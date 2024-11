Incontri su sport e crescita alla scuola calcio Giaccherini

Arezzo, 6 novembre 2024 – L’Associazione Calcio Bibbiena propone un percorso informativo rivolto alle famiglie dei ragazzi e ragazze iscritte, su temi di interesse per bambini e adolescenti dall’alimentazione, al ruolo dello sport nello sviluppo dell’individuo, fino a incontri tematici per i giovani adulti inserito nelle varie squadre.

Nicola Tellini Responsabile tecnico della Scuola Calcio commenta: “L’ASD Bibbiena, come scelta strategica, intende puntare sempre più sui propri vivai. Scommettere su di loro e farli crescere in armonia con i nostri valori sportivi e societari, significa anche dotare loro e le loro famiglie quando sono più piccoli, di strumenti adatti per comprendere la complessità dei vari momenti di crescita. Per questo, oltre i vari percorsi tecnici che stiamo mettendo in campo come Affiliate della Fiorentina calcio, abbiamo deciso di andare più in profondità anche con tutti quegli aspetti di contorno, ma altrettanto essenziali alla crescita felice di ogni bambino dalla psicologia, all’alimentazione e alla salute vista in modo multi sistemico. Questo percorso - che abbiamo attivato anche grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale che ci ha concesso gli spazi adeguati – è stato possibile perché la nostra associazione si è dotata da quest’anno di un team professionale formato da alcune figure di riferimento che sono la nutrizionista Laura Giannini, la psicologa Corsani Ginevra, un medico Emilia D’Alessio”.

Tra i relatori di questo progetto informativo che si attiverà a partire dal 14 Novembre 2024, ci sarà anche Emanuele Giaccherini ex giocatore di serie A, che ha vestito la maglia della nazionale italiana, oggi tecnico qualificato UEFA A, a cui è dedicata la scuola calcio.

Francesca Nassini, Assessora allo Sport commenta: “Sostenere lo sport e la cultura sportiva rappresenta una priorità assoluta per l’amministrazione che, in questo modo, affianca le società nel loro percorso di crescita e le famiglie nel loro compito educativo quotidiano. Siamo molto felici di questo progetto che va a sostenere anche i nostri sforzi sul fronte della cultura e della formazione continua. Ringrazio la società, i tecnici e le professioniste che, in questo modo, si mettono a disposizione della comunità educante in uno sforzo comune di aiuto alle nuove generazioni”.

Tellini conclude ringraziando Giaccherini: “La presenza di Emanuele Giaccherini ci fa molto piacere da un lato, ma arricchisce anche il percorso che abbiamo voluto per le famiglie e i nostri giovani. Emanuele sente ancora forte il legame con questa società che, molti anni fa, gli ha consentito di fare il salto nel calcio professionistico. Questa sua volontà di continuare a mantenere vivo questo legame di affetto e professionale, ci riempie di orgoglio, ma offre anche un supporto in termini tecnici e di qualità del nostro lavoro che non è da mettere in secondo piano”.

Questo il calendario degli incontri:

"L'alimentazione del bambino e dell'adolescente. Focus

sull'organizzazione dei pasti in funzione del fabbisogno alimentare

declinato allo Sport nelle fasce di età tra i 5 e 12 anni"

Giovedì 14 Novembre 2024 ore 20.30 presso Sala Polifunzionale Centro Sociale di Bibbiena Stazione

RELATORE: Dott.ssa Giannini Laura Nutrizionista iscritta all'albo

"Gli effetti benefici dello Sport e il suo ruolo nello sviluppo psicologico"

Giovedì 20 Febbraio 2025 ore 20.30 presso Sala Polifunzionale Centro Sociale di Bibbiena Stazione

RELATORE: Dott.ssa Corsani Ginevra Psicologa iscritta all'albo

"Lo sviluppo delle capacità tecnico-tattiche individuali e l'importanza del duello nel giovane calciatore"

Giovedì 13 Marzo 2025 ore 20.30 presso Sala Polifunzionale Centro Sociale di Bibbiena Stazione

RELATORE: Emanuele Giaccherini ex Calciatore Professionista - Tecnico

qualificato UEFA A (incontro rivolto a Tecnici e Atleti)

"Raccomandazioni e linee guida sull'alimentazione del calciatore

agonista".

Giovedì 17 Aprile 2024 ore 20.30 presso Sala Polifunzionale Centro Sociale di Bibbiena Stazione

Relatore: Dott.ssa Giannini Laura iscritta all'albo

La scuola calcio ha attualmente 160 bambini iscritti dall’anno 2012 al 2019, con 19 tecnici a disposizione per il loro percorso di preparazione.