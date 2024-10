Arezzo, 8 ottobre 2024 – Il trofeo Mario Zanchi per Elite e Under 23.

Al culmine di una lunghissima fuga sotto la pioggia, Matteo Regnanti, 23 anni, valdarnese nato a Figline, ha conquistato il 47esimo trofeo Mario Zanchi, 73esimo trofeo Madonna del Rosario a Castiglion Fibocchi per Elite e Under 23. E podio tutto dell'Hopplà Petroli Firenze con Di Felice secondo e Baroni terzo, senza dimenticare il quinto posto di Lorello. Solo De Totto della Sissio Team si è inserito nelle zone alte, in una giornata dominata dalla squadra fiorentina. Partenza ufficiosa per il secondo anno di fila da Rondine Cittadella della Pace, ufficiale dalla Setteponti. Regnanti ha attaccato fin dalle prime battute insieme al campione toscano Niccoli e al trentino Rigatti, poi dopo i giri a largo raggio, ecco le tornate conclusive sul classico, tortuoso circuito Castiglion Fibocchi, Meliciano, La Doccia, Castiglion Fibocchi, dove Niccoli purtroppo è stato messo fuori causa da una foratura, quindi in due al comando ma a un paio di giri dal termine Rigatti ha ceduto e Regnanti è rimasto solo. Ci ha provato Serafini a inseguirlo, quindi sono partiti Di Felice, compagno di squadra del battistrada e Magli, ma a pochi chilometri dall'epilogo, Di Felice che sta attraversando un ottimo momento di forma, è piombato su Regnanti, poi nell'arrivo sullo strappo di Castiglion Fibocchi non c'è stata volata. Regnanti meritava la vittoria per la lunghissima fuga, oltre cento chilometri, poi Di Felice, quindi in piena rimonta terzo Baroni e via via tutti gli altri, sotto la pioggia. Per Regnanti secondo acuto del 2024 dopo Corniola. Al via 100 corridori per una corsa che ha ricordato oltre che Mario Zanchi, Fosco Frasconi, Michele Fiacchini, il maestro Belardini e valevole anche come gran premio Sammontana. Ospiti d'onore Giambattista Baronchelli, corridore di alto livello fra gli anni Settanta e Ottanta, vincitore di oltre novanta corse,con due Giri di Lombardia, il Gp Francoforte, cinque tappe al Giro d'Italia, una alla Vuelta, due volte secondo (nel '74 da neoprofessionista a soli 12" da Merckx) e una terzo al Giro d'Italia, argento al mondiale più duro della storia nell'80 a Sallanches dietro Hinault. E gradita anche la presenza di Rinaldo Nocentini, otto giorni in maglia gialla al Tour de France 2009. Buona l'organizzazione del Gs Acli Castiglion Fibocchi e della Fracor.

Ordine d'arrivo

1) Matteo Regnanti (Hopplà Petroli Firenze) Km 143 in 3h21'19" media 42,768.

2) Francesco Di Felice (idem)

3) Alessandro Baroni (idem) 2"

4) Andrea De Totto (Sissio Team)

5) Riccardo Lorello (Hopplà Petroli)

6) Hernandez Camargo (Borgonuovo Colombia) 13"

7) Lorenzo Magli (Mastromarco) 29"

8) Daan Hoeks (Maltinti Olanda) 49"

9) Andrea Buti (Futura Team)

10) Giosuè Crescioli (Sissio Team) 53"