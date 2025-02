Arezzo, 3 febbraio 2025 – Il Club Arezzo piega il Cortona al tie break.

Il risultato della sedicesima giornata del campionato regionale di Serie C girone A.

Club Arezzo piega il Cortona al tie break

Altro successo per i Botoli che si aggiudicano 3-2 il difficile match con Cortona Volley.

I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero.

Altalena di emozioni per questo match che si preannunciava all’insegna dell’equilibrio e così è stato, più di due ore di battaglia sportiva davanti ad un Maccagnolo Sold Out.

Buon avvio di match per i Botoli guidati da coach Morelli che imprimono fin da subito un buon ritmo, Conti e compagni si dimostrano concentrati sui dettami tattici, gli ospiti rispondono punto su punto con delle ottime giocate, il set si decide ai vantaggi in favore dei nero amaranto per 27-25.

Secondo parziale i ragazzi di coach Moretti commettono pochissime sbavature, guidati in attacco da un ottimo Bettoni gli ospiti si aggiudicano il set per 16-25.

Terzo set a senso unico, gli aretini cambiano marcia e piegano gli ospiti con un netto 25-13.

Quarto parziale ancora lotta punto a punto, sul finale hanno la meglio gli ospiti che chiudono per 25-21 portando il match in parità sul 2-2, deciderà tutto il quinto ed ultimo set.

Tie break al cardiopalma, le due formazioni vanno a braccetto fino all’ 11-11 con azioni splendide in entrambi i campi. Bettoni prima spedisce out un attacco e poi viene murato da Scarpato e si va 13-11 poi un contrattacco di Conti ed un errore al servizio di Mogini fanno esplodere il Maccagnolo, è festa nero amaranto per l’ottava vittoria consecutiva.

Queste le parole del Coach aretino a fine gara. “Abbiamo giocato per quasi due ore e mezzo contro un avversario molto valoroso, del quale conosciamo le ottime qualità sia individuali che di squadra. Per quanto ci riguarda, non sono soddisfatto di due aspetti: il primo è che non abbiamo disputato una partita pulita nella fase break, dove invece generalmente siamo molto precisi ed ordinati. L’altro aspetto negativo del match è stata la perdita di concentrazione e di lucidità in alcuni frangenti di ogni set, ad eccezione del terzo set: abbiamo un’età media di 22 anni, ma questa non è e non deve essere una scusante per chi come noi vuol fare un certo percorso individuale e di squadra. Adesso dobbiamo lavorare meglio ed al massimo in vista del prossimo match che giocheremo in casa della capolista Colle: sappiamo bene che ci attenderà un palazzetto molto caloroso ed un avversario molto forte, ma sono convinto che i ragazzi scenderanno in campo con la giusta determinazione”.

Prossimo turno lo scontro in trasferta a Colle di Val d’Elsa Sabato 8 Febbraio alle ore 21:00