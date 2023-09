Il cantiere Benetti vara la prima unità Class 44m

Benetti, cantiere specializzato in imbarcazioni di lusso, annuncia la vendita della prima unità di Class 44m, yacht in vetroresina che, con i suoi 44 metri di lunghezza e una stazza lorda di 470 tonnellate, è definito l’ammiraglia della linea Class. Gli esterni e gli interni sono di Giorgio M.Cassetta. Venduto con Northrop & Johnson, la consegna dello yacht è prevista per febbraio 2025. Gli ingegneri, progettisti e designer di Benetti svilupperanno su richiesta del cliente un layout a sei cabine per poter accogliere comodamente 12 ospiti. Una delle caratteristiche "più uniche dello yacht", si spiega, "è la piscina a prua con sedute e lettini che creano lo spazio ideale per ammirare panorami senza ostacoli. Mentre il Sun Deck è imponente con i suoi 102 mq di spazio di intrattenimento". "Siamo pronti alla sua realizzazione, entusiasti di poter vedere un nuovo capolavoro solcare i nostri mari", dice Sebastiano Fanizza, cco della Benetti (nella foto).