Arezzo, 26 febbraio 2025 – Il 15° Historic Rally delle Vallate Aretine è pronto ad accendere i motori. L’appuntamento - organizzato da Scuderia Etruria SCRL ed in programma nel fine settimana – è valido come appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, del Campionato Italiano Rally Auto Classiche e del Trofeo Abarth A112 Yokohama. Settantasei le vetture che sfileranno venerdì dalla partenza di Arezzo e che, fino a sabato sera, saranno sotto i riflettori di un appuntamento che proporrà agli appassionati otto prove speciali per un totale di 108,26 chilometri cronometrati.

Tutte le attenzioni saranno per gli esponenti del “Tricolore”, attesi al volante di vetture che hanno fatto e continuano a fare la storia del motorsport internazionale.

Soddisfatto l’entourage di Scuderia Etruria SCRL, che ha registrato un sensibile incremento del numero di iscritti rispetto alla passata edizione.

I protagonisti:

numeri e qualità per la quindicesima edizione della gara

Ad affrontare per primo le selettive prove speciali aretine sarà il campione italiano in carica Matteo Musti, atteso al volante della Porsche Carrera RS di 2° Raggruppamento. Su Porsche Carrera sono attesi anche Alberto Salvini, Andrea Smiderle, Oreste Pasetto, Lorenzo Delladio e Nicola Tricomi. Nel 4° Raggruppamento spiccano le Ford Sierra RS Cosworth di Valter Pierangioli, Giorgio Costenaro e Riccardo Mariotti, la Fiat Ritmo 130 Abarth di Matteo Luise, la Subaru Legacy di Sergio Galletti e le BMW M3 di Mauro Lenci, Janger e Angelo Diana. Nel 3° Raggruppamento la sfida coinvolgerà le Porsche 911 SC di Beniamino Lo Presti, Riccardo Bianco e Alessandro Russo, esponenti di una categoria che preannuncia grandi numeri ed agonismo. Giuliano Palmieri, Antonio Parisi e Cesare Bianco – su Porsche 911 S – si contenderanno il vertice del 1° Raggruppamento.

Dodici, le vetture protagoniste della manche di apertura del Trofeo Abarth A112 Yokohama, con la partecipazione di Marcogino Dall’Avo, vincitore della precedente edizione di gara, Orazio Droandi e del vincitore della categoria Under 28 proposta dal monomarca nella sua edizione 2024, Niccolò De Rosa. Ad impreziosire il plateau di iscritti anche il locale Francesco Mearini e Riccardo Pellizzari. L’appuntamento, che ha riscosso ampi consensi confermando un appeal quindicennale, testimonierà l’entrata delle vetture prodotte tra il 1993 ed il 2000 nel contesto storico, all’interno della neonata serie tricolore “Auto Classiche”.

Il programma di gara:

Arezzo pronta ad accogliere la storia del motorsport

L’Historic Rally delle Vallate Aretine partirà alle ore 14:50 di venerdì 28 febbraio, nell’area antistante il Palasport Estra. Da lì le vetture si dirigeranno verso i due passaggi della prova speciale inaugurale, la “Rosina”, intervallati da un riordino – in Piazza Restienza a Bibbiena – e da un parco assistenza, in località La Ferrantina, sempre a Bibbiena. L’indomani, sabato 1 marzo, i restanti sei passaggi sulle prove speciali Portole e Rassinata, ognuna ripetuta per tre volte, con Palazzo del Pero ad ambientare il riordinamento e Castiglion Fiorentino ad ospitare la fasi di parco assistenza. L’arrivo, in programma alle ore 17:50, richiamerà il pubblico delle grandi occasioni in Corso Roma, ad Arezzo, cementando ulteriormente un legame all’insegna della tradizione, con il “salotto” della città dell’oro che garantirà un’ambientazione esclusiva all’arrivo delle vetture che hanno fatto la storia del motorsport. L’Hotel Etrusco, ad Arezzo, sarà il cuore pulsante dell’evento con i locali messi a disposizione della Direzione Gara.