Il 15 e 16 febbraio tornano a Miravalle gli Internazionali d’Italia di motocross

Arezzo, 7 febbraio 2025 – È il più importante evento di motocross che si svolge in Italia, paragonabile ai GP mondiali per il cast di partecipanti e per certi aspetti anche più elettrizzante, per la sua collocazione all’inizio della stagione.

Si tratta degli Internazionali d’Italia, la cui seconda ed ultima prova dell’edizione 2025 andrà in scena il 15 e 16 febbraio a Montevarchi, sulla pista Miravalle, organizzata dal Moto Club Brilli Peri e dal promoter Off Road Pro Racing.

Il programma della manifestazione, insieme al nuovo assetto dell’impianto, sono stati presentati in Sala del Consiglio di Palazzo del Podestà, dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, dall’Assessore allo Sport Lorenzo Allegrucci, con Simone Vanzi, da dicembre Presidente del Brilli Peri. Rappresentata anche la Federazione Motociclistica Italiana, dalla consigliera regionale toscana Paola Rigacci. Testimonial dello sport “attivo” il diciottenne pilota Lorenzo Aglietti, di San Giovanni Valdarno, cresciuto sportivamente a Miravalle.

HANNO DETTO

“È una manifestazione di altissimo livello che mette in evidenza il prestigio di Montevarchi nel motocross - afferma il Sindaco Chiassai Martini - La pista di Miravalle è un punto di riferimento importante nel panorama italiano che accoglie, con questo evento, team ufficiali e stelle mondiali in grado di attirare il pubblico delle grandi occasioni per uno spettacolo unico ed entusiasmante. L'assegnazione degli Internazionali d'Italia è motivo di forte soddisfazione che premia l'impegno e la determinazione portata avanti negli anni insieme al Moto Club Brilli Peri. La nuova convenzione di dieci anni per la gestione dell’impianto si basa sulla volontà comune di un progetto di valorizzazione e di sviluppo non solo con le gare, ma anche con l’obiettivo di avvicinare i giovani e le famiglie a questo entusiasmante sport”

“L’assegnazione a Montevarchi degli Internazionali 2025 costituisce il punto di arrivo di un percorso di crescita in cui il moto club si è molto impegnato negli ultimi anni” ha affermato Vanzi, che ha poi fornito un identikit della nuova pista: “Il tracciato ha uno sviluppo di 1.615 metri, che includono anche il vertiginoso saliscendi conosciuto come “la buca”, comprende 28 curve e 19 salti, ma soprattutto si presenta con un senso di marcia anti-orario; la direzione è stata invertita per limitare, per quanto possibile, l’effetto abbagliante del sole al tramonto. Tre fine settimana consecutivi di allenamenti - ha fatto notare il Presidente -, con la partecipazione di centinaia di piloti di ogni livello, ci hanno dimostrato la validità tecnica del nuovo Miravalle e la sua spettacolarità”.

IL PROGRAMMA

Il programma è interamente concentrato nella giornata di domenica 16; il giorno precedente i piloti scenderanno in pista nel pomeriggio per prove di partenza. Domenica, invece, in sequenza, dalle 8.30, si svolgeranno le prove e poi, dalle 11.50, le sei manche, due per ciascuna categoria, che assegneranno i titoli degli Internazionali d’Italia 2025.

Ma, a margine del programma sportivo, vi sono una serie di attività messe in campo dal Moto Club Brilli Peri che richiamano l’attenzione anche dei non addetti ai lavori sul motocross e sul valore di questo sport per i giovani. Così sabato 15, dalle 14.00 alle 18.30, in Piazza Vittorio Veneto, si terrà un corso Hobby Sport, per l’avvicinamento alla guida delle due ruote, riservato agli under 15; alle 18.00 si aggiungeranno alcuni campioni che animeranno una sessione di autografi. Sempre sabato, a Miravalle, dalle 17.00, aperitivo in musica, in terrazza, con Dj Karna e poi cena presso il ristorante dell’impianto.

I PROTAGONISTI

Veramente di altissimo livello il cast che si presenta al via della gara di Montevarchi, nelle tre categorie MX1, MX2 e 125 under 17, a partite dagli “squadroni” ufficiali della Ducati, rappresentata da Mattia Guadagnini e dallo svizzero Jeremy Seewer, team gestito dalla Maddii Racing; della toscanissima Beta, con il tedesco Tom Koch e l’inglese Ben Watson; della Fantic, con Andrea Bonacorsi, l’olandese Glen Coldenhoff, lo slovacco Jaroslav Katrinak e l’altro giovane italiano Simone Mancini, nella MX2.

Di grande valore la presenza dello sloveno Tim Gajser, vice-campione del mondo della MXGP, un pilota che a Montevarchi ha cominciato a vincere fin da quando gareggiava nel minicross e che porterà in gara la nuova Honda ufficiale; con le insegne della casa alata anche il giovane fuoriclasse toscano Ferruccio Zanchi (uno dei giovani “cresciuto” a Miravalle) e lo spagnolo Ruben Fernandez.

Non mancano le squadre ufficiali KTM-Red Bull e TM rappresentate, rispettivamente, dai fratelli belgi Sasha e Lucas Coenen, quest’ultimo vice-campione del mondo della MX2, e dai giovani Julius Mikula, della Rep. Ceca, e Niccolò Mannini, senese di 27 anni. In sella alla KTM ufficiale Red Bull, infine, anche l’ex-iridato della MX2, il siciliano Andrea Adamo.

A rappresentare il territorio, tra gli altri, il già citato Aglietti (Husqvarna), cresciuto nella scuola del Moto Club Brilli Peri. Ma numerosi sono i giovani piloti, non solo toscani, che a Miravalle hanno mosso i primi passi e che su questa pista torneranno a mostrare i progressi compiuti, come Tommaso Cape, Andrea Cipriani e Brando Rispoli.

GLI INTERNAZIONALI A MONTEVARCHI

Gli Internazionali d’Italia di motocross, dal 1997 affidati alla gestione del promoter Alfredo Lenzoni, titolare della Off Road Pro Racing, hanno una lunga storia a Montevarchi: vi hanno fatto tappa in numerose occasioni e hanno sempre proposto grande spettacoli e duelli stellari. Si ricordano le gare del 2006, con protagonisti Tony Cairoli, David Philippaerts e il campione locale Marco Maddii; del 2007, con Chicco Chiodi sugli scudi; del 2010; l’indimenticabile edizione 2012, con 5.000 spettatori e i confronti tra Cairoli, Philippaerts, Frossard e Herlings; quella del 2014, ancora con lo straordinario Tony Cairoli davanti a tutti.