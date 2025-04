Arezzo, 14 aprile 2025 – GF le Vie di Francesco, sfida d’altri tempi

Una Festa del Lavoro diversa a Pieve Santo Stefano, il bellissimo borgo aretino dove nella giornata del 1° Maggio torna la Granfondo Sulle Vie di Francesco. Manifestazione il cui fascino cresce a vista d’occhio, considerando che la gara toscana fa parte di ben 4 challenge: Appennino Superbike, Mtb Tour Toscana, UmbriaTuscany Mtb e Coppa Romagna.

Lo scorso anno la gara fece registrare i successi di Mattia Toccafondi su Luca Cacchi e l’ex campione europeo Aleksei Medvedev in campo maschile e di Chiara Cenni sulla lituana Greta Karasiovaite e Monica Petruccioli fra le donne. Con tutta probabilità alcuni di loro li ritroveremo al via il prossimo 1° Maggio in Piazza Plinio Pellegrini, per affrontare il selettivo percorso di 43 km disegnato fra le valli del territorio. In alternativa è previsto anche il percorso Mediofondo di 30 km.

Lo start per tutti verrà dato alle ore 9:30, poi alle 10:00 toccherà alle bici a pedalata assistita. Iscrizioni aperte per chi non è abbonato a uno dei circuiti, al costo di 25 euro. Per tutti ci saranno ristori a metà a e a fine gara, inoltre saranno a disposizione le docce dello Stadio Comunale Egidio Capaccini e del locale Tennis Club. Un’occasione da non farsi sfuggire, anche per ammirare la bellezza fuori dal tempo di Pieve Santo Stefano, dove il centro storico e le tante costruzioni sacre ricordano il Santo, considerando che il borgo rappresenta la prima tappa del cammino francescano.

Per informazioni: Team Errepi, [email protected]