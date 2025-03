Arezzo, 11 marzo 2025 – GF del Syrah, una crescita clamorosa al secondo anno

Sono ben 4 i circuiti che hanno scelto la Granfondo del Syrah nel loro corso e questo, per una gara alla sua seconda edizione, è un risultato davvero importante, una dimostrazione di fiducia per gli organizzatori che hanno fortemente investito sull’evento. E’ importante soprattutto il fatto che, oltre all’Mtb Tour Toscana, la prova di Cortona del prossimo 6 aprile farà parte di 3 challenge di respiro nazionale come Appennino Superbike, Umbria Tuscany Mtb e Prestigio. Il che dovrebbe allargare ancor di più il parco dei partecipanti, sia quantitativo che per il valore dei partecipanti alla gara, vinta lo scorso anno da Stefano Valdrighi e dalla lituana Greta Karasiovaite.

La gara si articola su 41 km per un dislivello di 1.400 metri, con la prima parte caratterizzata dal passaggio nel centro storico di Cortona, poi l’ascesa verso i 1.056 di Sant’Egidio e tutta la seconda parte contraddistinta da un’alternanza di tratti scorrevoli e single track, anche in discesa. In alternativa a questo c’è il percorso medio di 27 km per 950 metri.

Si parte da Tavarnelle di Cortona, con lo start fissato per le ore 10:00. Gli organizzatori, per quanto riguarda i non abbonati, hanno fissato una quota di partecipazione di 30 euro che non cambia fino al weekend di gara, quando si passerà a 35 euro. A fine gara pasta party gratuito per tutti, con primo, secondo e dolci (e un bel bicchiere di Syrah, naturalmente…). Da notare che alla vigilia della corsa è prevista la prova per Esordienti e Allievi, promossa a gara Top Class regionale per le categorie giovanili. Un’ennesima attestazione di stima per il team organizzatore, ma anche un richiamo ulteriore per il weekend dove chi verrà potrà anche godersi la bellezza di Cortona, borgo dalla lunghissima storia testimoniata dal suo parco archeologico ma anche dai vari palazzi del centro storico.

Per informazioni: Team Bike Syra, www.teambikesyrahcortona.it