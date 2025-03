Arezzo, 23 marzo 2025 – Doppietta della U.P.Policiano nella 3^ Corsa dell’Acqua con Pastorini e Sadocchi

A Fossombrone (Pu) Simon Loitanyang (U.P.Policiano) vince la Mezza Maratona del Metauro

In una mattinata a rischio pioggia, poi trasformata in una piacevole mattinata, si è disputata la 3^ edizione della Corsa dell’Acqua con oltre 300 partecipanti, il via con il colpo di pistola da Buon Riposo alle ore 9,30 e stato dato dal Presidente di Nuove Acque Carlo Polci che è rimasto particolarmente soddisfatto della riuscita di questa manifestazione sia dal punto di vista organizzativo, numerico e tecnico.

Il lungo serpentone che si snodava da Buon Riposo Campoluci, Patrignone Poggio Cuculo ha visto subito al comando la coppia Pastorini, Scatizzi che dopo 2 km staccano il resto del gruppo condotto da Rosadini, Dibra, Notturni, Giovannini, Annetti, Bettarelli e Lisi.

In campo femminile subito al comando senza indugi, Giulia Sadocchi vincitrice lo scorso anno che stacca le più dirette avversarie Daniela Menchetti e Veronica Nocentini.

Il passaggio a Poggio Cuculo (prima importante asperità) Pastorini transita solitario e dietro Scatizzi mentre al 3° posto Notturni precede il fiorentino Giovannini.

Anche Sadocchi transita solitaria con Menchetti e Nocentini a pochi metri una dall’altra.

Il percorso adesso abbastanza favorevole consolida le posizioni fino al all’arrivo di via E.Rossi (sede di nuove Acque) dove Michele Pastorini (U.P.Policiano) conclude la gara in 47’30”con il record della gara di 37” rispetto allo scorso anno vinta dal compagno di squadra Krivosheev , ancora un 2° posto dopo quello del 2024 per Giovanni Scatizzi (G.P. Parco Alpi Apuane) e 3° per Gianluca Notturni (U.P.Policiano) che nel finale è riuscito a rintuzzare l’attacco del fiorentino Samuele Giovannini (G.S. Le Panche Castelquarto)al 5° posto Enrico Rosadini (Pod. Arezzo) 6° Andy Dibra (Pol. Chianciano) 7° Stefano Bettarelli (U.P.Policiano) 8° Tommaso Lisi (U.P.Policiano) 9° Alessandro Annetti e al 10° Simone Lazzari Subbiano Marathon.

In campo femminile Giulia Sadocchi non è riuscita a battere il suo tempo dello scorso anno migliore di 40”, al 2° posto Daniela Menchetti in crescita che nel finale è riuscita a contenere il rientro di Veronica Nocentini 3^ (U.P.Policiano) mentre 4^ è la fiorentina Arianna Brilli e 5^ Lucia Boncompagni (U.P.Policiano).

Da evidenziare l’ottimo piazzamento del 77enne Araldo Viroli di Bologna che è giunto 47° assoluto.

Dopo l’arrivo degli adulti è stata la volta della Kermesse dei bambini ,tanti che hanno dato vita ad una competizione spettacolare e gioiosa , i vincitori:

Gare Femminili con le vittorie di

Taslim Saadi -Agnese Marraghini-Diletta Tigliè-Vera Roggiolani- Aurora Bosi

Maschili

Filippo Dini-Abudu Razac Milighetti-Luca Attardo-Giulio Mezzanotte.

Nella Classifica di Società Adulti 1^ la U.P.Policiano -in quella giovanile 1^ Alga Atletica Arezzo

Alle premiazioni oltre che al preseidente di Nuove Acque Polci, l’assessore allo sport del Comune Scapecchi ed il delegato provinciale Coni Melis.