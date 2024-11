Arezzo, 14 novembre 2024 – Dieci medaglie per l’Accademia Karate Arezzo all’International Open di San Marino. La manifestazione, giunta alla sedicesima edizione, ha visto centinaia di giovani atleti di sessantasette società confrontarsi sul monte Titano in diverse categorie di età e di peso, con la squadra aretina guidata dai maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini che è riuscita a lasciare il segno con due ori e otto bronzi. Tra i ventitré atleti dell’Accademia Karate Arezzo erano presenti anche giovani promesse dell’Under12 che hanno combattuto per la prima volta in una manifestazione internazionale e che, vincendo le emozioni del debutto, sono riusciti a cogliere positivi risultati e a vivere una bella esperienza di confronto, crescita e stimolo per il proseguo della stagione.

Le due medaglie più importanti sono state festeggiate nell’Under12 da Sofia Galletti nei -35kg e da Brando Livi nei -40kg che, di vittoria in vittoria, hanno provato le emozioni di salire sul gradino più alto del podio. Nella stessa categoria sono emersi anche Mariafrancesca De Coro nei -30kg e Vittoria Farini nei -35kg che sono riuscite a mettersi al collo il bronzo, mentre nell’Under14 hanno ben figurato Samuele Nicchi e Giulia Marinelli con il terzo posto rispettivamente nei -55kg e nei +52kg. Il prospetto dei medagliati è stato impreziosito tra gli agonisti dai bronzi di Eleonora Floridi nei -61kg dell’Under21, da Christian Saviotti nei -76kg degli Juniors, da Bianca Maria Farini nei -47kg dei Cadetti e da Giorgia Biondini nei -61kg dei Cadetti, poi sono da registrare il quinto posto di Tommaso Arrigucci nei -45kg dell’Under12 e i settimi posti di Gabriele Bellucci nei -63kg dei Cadetti, di Elver Jasari nei -40kg dell’Under12 e di Riccardo Batistini nei +45kg dell’Under12. Il gruppo dell’Accademia Karate Arezzo sul tatami all’International Open di San Marino ha fatto affidamento anche su Maria Caneschi, Luca Dini, Mattia Giustini, Virginia Gregori, Lorenzo Leoni, Alessio Mazzuoli, Bianca Moretti, Viola Mugnai e Asia Scaletti che hanno contribuito alla trasferta con impegno, disponibilità e determinazione. Queste dieci medaglie arricchiscono un avvio di stagione di particolare dinamismo per la società attiva alla palestra Gold Star Gym con un impegno su più fronti nella promozione e nello sviluppo del movimento del karate che spazia tra la preparazione alle gare del gruppo di agonisti e l’accoglienza di bambini e bambine a partire dai cinque anni che si stanno avvicinando a questa arte marziale. «L’International Open di San Marino - spiega il maestro Bertocci, - ha rappresentato un bel banco di prova per i nostri atleti, compresi i più piccoli che stanno provando a misurarsi anche in campo internazionale. I soddisfacenti risultati sono un ulteriore stimolo per continuare a lavorare sulla crescita sportiva agonistica dei nostri atleti volta all’acquisizione di tecnica e determinazione che sono basilari in tutti gli sport da combattimento per imporsi sugli avversari senza mai ledere l’etica sportiva e il fairplay ben chiari nelle arti marziali e nella nostra accademia».