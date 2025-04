Arezzo, 18 aprile 2025 – Cortona, un mese al passaggio del Giro d’Italia. A Camucia è in arrivo la «Carovana»

Conto alla rovescia per il transito della «Corsa Rosa», l’iniziativa rivolta alla cittadinanza. Il sindaco: «addobbiamo strade e piazze»

C’è grande attesa per il passaggio del Giro d’Italia dal territorio cortonese. Il prossimo 18 maggio la celebre manifestazione sportiva transiterà nel territorio comunale per circa 40 chilometri, dalla Val di Pierle alla Valdichiana. Nell’ambito della 9a tappa Gubbio-Siena del 18 maggio gli organizzatori di Rcs Sport hanno previsto la sosta della «Carovana del Giro d’Italia», l’arrivo della carovana è previsto alle 12,45. Come spiega il sito web ufficiale della manifestazione, «si tratta di una sfilata di mezzi divertenti e scenografici che attraversano tutta l’Italia anticipando la gara con musica e giochi».

«A un mese dalla giornata che vedrà il passaggio della ‘corsa rosa’ da Cortona chiedo a cittadini e negozianti di realizzare ed esporre addobbi che possano celebrare questo momento e rappresentare come Cortona sia storicamente un territorio legato al ciclismo», dichiara il sindaco Luciano Meoni.

«Gli organizzatori del Giro - prosegue l’assessore allo Sport, Silvia Spensierati - hanno previsto l’arrivo della ‘Carovana’ in piazza Sergardi. Si tratta di una sosta di un corteo di mezzi con gadget in tema che creeranno un momento di condivisione e di promozione della manifestazione».