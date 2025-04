Arezzo, 1 aprile 2025 – Cortona, torna la «Gran fondo del Syrah». La sfida mtb su percorsi suggestivi

Il programma prende avvio sabato 5 aprile con i giovani, domenica la gara: si punta a 500 atleti. Un messaggio per la Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo.

Torna la «Gran fondo del Syrah», a Tavarnelle di Cortona è tutto pronto per la seconda edizione dell’evento che abbina lo sport alle eccellenze del territorio. L’organizzazione è a cura del Team Bike Syrah Cortona con la collaborazione del Ciclo Club Quota Mille, il patrocinio di Comune di Cortona, Consiglio regionale della Toscana, Federazione Ciclistica Italiana, Cortona Doc e il supporto di Gs Ossaia e Polisportiva Val di Loreto che ospita la logistica.

Le iscrizioni sono ancora aperte e lo staff punta a superare quota 500. Al momento sono oltre 350 gli iscritti alla gara di domenica 6 aprile, che offrirà uno spettacolare percorso fino alla vetta di monte Sant’Egidio. Il gran premio della montagna raggiungerà quota 1056 metri. Da qui gli atleti potranno percorrere alcuni tratti suggestivi, riaperti grazie al lavoro dei volontari dell’associazione sportiva.

Le attività inizieranno sabato 5 aprile alle 15 con la gara regionale categoria «Top Class» riservata agli esordienti/allievi in esclusiva in Toscana, corsa che assegna punteggio per i campionati nazionali. Alle ore 17 si terrà la gimcana dimostrativa per i bambini delle scuole.

Domenica 6 aprile alle ore 10 parte la «Gran Fondo del Syrah» di 41 chilometri e un dislivello di 1500 metri e a seguire il percorso «Classic», di 29 chilometri e dislivello di 900 metri. Fra le novità un tratto cronometrato di strada basolata romana di circa 2,5 km con premi ai primi assoluti uomini e donne.

La competizione rientra nei circuiti Mtb tour Toscana, Umbria tuscany, Appennino superbike e Prestigio 2025 che comprende le 12 gare più blasonate a livello nazionale. Fra i team partecipanti ci sono squadre professionistiche come Bottecchia, Dmt, Pasolini team, N18 e Rolling bike Catania, tutti della categoria «Élite». Partenza, arrivo e logistica alla Polisportiva Val di Loreto di Tavarnelle di Cortona.

«Il primo ringraziamento - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - va a tutti i volontari dell’associazione sportiva che oltre ad organizzare un appuntamento di alto livello, contribuiscono alla manutenzione dei sentieri della montagna cortonese a beneficio di tutta la popolazione e dei tanti visitatori appassionati di trekking e ciclismo. In questa occasione abbiamo presentato anche la nuova segnaletica che andremo ad inaugurare dopo la manifestazione».

«Un evento che combina lo sport alla valorizzazione delle eccellenze locali - dichiara l’assessore allo Sport, Silvia Spensierati - anche questo aspetto è per noi centrale, questa bella partecipazione è la dimostrazione che l’iniziativa è stata ben ideata. Sono tre giorni intensi, dedicati anche ai più piccoli con il coinvolgimento delle scuole. Altro elemento che vogliamo sottolineare è quello del flash mob dedicato alla Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, grazie alla collaborazione dell’associazione e delle persone impegnate su questo fronte».

«Quest’anno una formula di grande interesse con alcune novità nel percorso - dichiarano Luciano Rossi e Paolo Laera, presidente e vide del Team Bike Syrah Cortona - come il tratto cronometrato su strada basolata romana che abbiamo curato con un intervento di manutenzione. L’inclusione nel circuito Prestigio 2025, altra novità di quest’anno, valorizza ulteriormente questa manifestazione fra le principali in Italia».