Conad Nord Ovest lancia l’iniziativa ’Ogni giorno è Natale’ per le famiglie

"In un periodo segnato da dinamiche economiche complesse, il Natale si conferma anche come un momento per riflettere sulla forza e la resilienza delle persone e delle famiglie".

E’ partendo da questa considerazione che Conad Nord Ovest e i suoi soci hanno scelto quest’anno di lanciare l’iniziativa "Ogni giorno è Natale".

Grazie al concorso, partito ieri e attivo fino al 17 dicembre in tutti i punti vendita della rete Conad Nord Ovest, le famiglie, a fronte di una spesa minima di 40 euro con Carta Insieme potranno ricevere una delle 3.000 prepagate Conad dal valore di 500 euro e partecipare all’estrazione finale di gennaio, che metterà a disposizione 50 carte prepagate Conad del valore di 2.000 euro da poter utilizzare per la spesa quotidiana.

"In un momento così particolare, ci sembra importante monitorare le dinamiche del mercato, ma anche ascoltare concretamente le esigenze di chi ogni giorno sceglie Conad – dice l’amministratore delegato di Conad Nord Ovest, Adamo Ascari (nella foto) –. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, un modo per dire che siamo vicini, oggi più che mai, ai nostri clienti e al tessuto sociale. Quotidianamente siamo testimoni della resilienza delle famiglie, della loro capacità di adattarsi e innovare".