Con Volotea da Firenze a Praga. Nuovo collegamento da marzo

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, continua a investire sulla nuova base di Firenze e annuncia un’importante novità che andrà ad arricchire l’offerta dall’Amerigo Vespucci: dal 22 marzo, prenderà il via il nuovo volo alla volta di Praga, collegamento che avrà due frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì). La nuova rotta per la capitale della Repubblica Ceca, che prevede un’offerta complessiva di oltre 25.500 posti in vendita, si affianca agli altri voli operati da Volotea in partenza da Firenze, per un totale di 5 collegamenti domestici e 8 internazionali. Proponendo una nuova rotta internazionale a tutti i passeggeri toscani, la compagnia aerea spagnola consolida il suo impegno a livello locale. Non solo i passeggeri in partenza da Firenze potranno raggiungere la capitale ceca, ma anche tutti i passeggeri cechi avranno la possibilità di volare verso Firenze.

Diventano così tredici le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Firenze, 5 in Italia (Bari, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo) e 8 all’estero, 1 in Spagna (Bilbao), 5 in Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), 1 in Germania (Amburgo) e 1 nella Repubblica Ceca (Praga). "Siamo davvero orgogliosi di includere una tratta da Firenze verso un nuovo Paese: con il nuovo collegamento inauguriamo, infatti, i voli alla volta di Praga - ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Il nostro bouquet di destinazioni da Firenze si arricchisce ulteriormente, i passeggeri toscani avranno tante comode opzioni a prezzi concorrenziali per decollare verso Spagna, Francia, Germania e Repubblica Ceca, senza dimenticare le cinque città sul mare fra le più belle d’Italia".

"L’annuncio della nuova rotta Praga- Firenze operata da Volotea testimonia la solida relazione di collaborazione che abbiamo costruito negli ultimi anni con la compagnia. Solo sei mesi fa abbiamo inaugurato la nuova base della compagnia all’Aeroporto di Firenze, e oggi siamo lieti di vedere questa partnership crescere ulteriormente", ha dichiarato Toscana Aeroporti. Oltre all’offerta della base di Firenze per il 2024, Volotea conferma per il prossimo anno anche i collegamenti dall’aeroporto di Pisa per Olbia e Nantes, garantendo così pieno supporto a tutti i passeggeri toscani.

Il vettore confermerà anche per il 2024 il numero di posti di lavoro della base di Firenze, con più di 30 posti di lavoro diretti e oltre 170 indiretti, generati dalla presenza di Volotea. I primi mesi di Volotea alla base di Firenze hanno fatto registrare una performance ottima a tutto tondo, non solo in termini di numeri. Grazie ai suoi elevati standard qualitativi, si distingue per un tasso di raccomandazione del 91% presso lo scalo fiorentino: sono più di 9 su 10 i viaggiatori che consiglierebbero la compagnia a familiari e amici. Inoltre, dall’inizio dell’attività, a Firenze la compagnia ha operato con successo tutti i voli in programma.

