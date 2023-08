Ciclismo: il Trofeo Polesine va a Paolo Gentili e Federico Colonna

Grosseto, 24 agosto 2023 - Cala il sipario anche sul Trofeo Polesine, ventesima tappa del “Corri in Provincia 2023”, gara di ciclismo amatoriale andata in scena al Grilli di Gavorrano. Record di iscritti in questa stagione con oltre 120 corridori al via. Paolo Gentili del team Vallone e Federico Colonna della Falaschi, sono loro i vincitori della manifestazione di ciclismo amatoriale su strada targata Uisp, organizzata dal Marathon Bike e Avis Gavorrano &Scarlino, supportati dalla Banca Tema e Cantina Vini di Maremma, con il patrocinio dalla Provincia di Grosseto. Nella prima partenza dominio assoluto della società aretina del team Vallone che ha chiuso tutte le fughe dall’inizio alla fine per portare il suo capitano Paolo Gentili a ridosso dell’ultimo chilometro posto sullo strappo di salita del bivio di Giuncarico. Vittoria su Samuele Luppicchini e terzo Andrea Beconcini. Nella seconda partenza l’ha spuntata Federico Colonna della Falaschi, uno dei corridori più vincenti nel panorama toscano, dopo aver chiuso la fuga più importante della giornata assieme a Luciano Pasquini, si è imposto in volata su Cristian Ballestri e Gianni Bonamici.