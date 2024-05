“Cavallino d’Oro”, la consegna del premio per la stagione 2023/2024

Arezzo, 11 maggio 2024 – Consegna del premio “Cavallino d’Oro” per la stagione 2023/2024

Il prestigioso premio che il Quartiere di Porta Santo Spirito assegna ogni anno al giocatore dell’Arezzo con la media voto più alta se lo è aggiudicato per la stagione 2023/2024 Luca Trombini.

Il premio sarà consegnato martedì 14 maggio, ore 21.15, presso il Museo del Quartiere di Porta Santo Spirito e la serata sarà aperta a tutti.

Il portiere amaranto nel corso di tutto il campionato di serie C è stato un punto di riferimento della squadra guidata da Paolo Indiani per raggiungere il traguardo dell’ottavo posto in classifica con successivo accesso ai playoff.

Trombini scrive quindi il suo nome nell’albo d’oro del premio calcistico più antico d’Italia giunto al suo sessantasettesimo anno. L’estremo difensore dell’Arezzo entra di diritto nella storia calcio aretino a fianco di giocatori già vincitori del Cavallino d’Oro come Bozzao, Tassinari, Neri, Pellicanò, Orsi, Tovalieri, Floro Flores, Moscardelli.

La classifica finale: Luca Trombini 6,69, Niccolò Gucci 6,59, Emiliano Pattarello 6,53

Il Cavallino d’Oro nasce nel 1958 da un’idea del Rettore Giulio Teoni. Il Consiglio Direttivo del Quartiere di Porta Santo Spirito decise quindi di istituire il premio ed assegnarlo al giocatore dell’US Arezzo che si fosse distinto per il maggiore e il migliore rendimento sia dal lato tecnico che da quello agonistico.

Il primo a vincere il Cavalino d’Oro fu Gianfranco Bozzao al quale fu assegnata una medaglia d’oro. Dall’anno seguente il riconoscimento fu sostituito con un trofeo in oro raffigurante il cavallino rampante stemma della città.

Durante la serata al Museo gialloblu sarà consegnato a Luca Trombini il premio “La perla amaranto” riconoscimento giunto alla settima edizione e che la redazione di Amaranto Magazine assegna al protagonista di una prodezza balistica, un gol, una parata, un lancio illuminante, un salvataggio sulla linea.

Alla serata parteciperanno Museo Amaranto o Orgoglio Amaranto.

