Ternana Venezia 1 a 4, disastro rossoverde

Terni, 23 aprile 2023 – La Ternana si fa travolgere dal Venezia al "Liberati" in una delle peggiori prestazioni della stagione. Oltre ai quattro gol, nel bilancio dei veneti anche una traversa e un rigore sbagliato. La squadra di Vanoli appare subito ben più solida dei rossoverdi di Cristiano Lucarelli, che ripresenta tre punte con Palumbo a supporto, per poi soffrire subito la corsa e la fluidità di manovra degli avversari. La gara è di fatto chiusa già nel primo tempo, con i gol del Venezia siglati da Carboni di testa su calcio d'angolo, poi da Pohjanpalo che approfitta di un macroscopico errore commesso da Iannarilli e Bogdan, quindi da Ellertson in contropiede. Per le Fere solo un colpo di testa di Partipilo sullo zero a zero. Ad inzio ripresa Iannarilli para a Pohjanpalo un rigore per un fallo di Di Tacchio. Nel finale, in una partita già abbondantemente chiusa, le reti di Cherchev per il Venezia e Capanni per le Fere. Tre punti importanti e meritati per la squadra di Vanoli, che sale in classifica a ridosso proprio dei rossoverdi. Per la Ternana solo tanti dubbi.

TERNANA (4-2-3-1) Iannarilli, Diakité, Sorensen, Bogdan, Corrado (30' st Martella), Agazzi, Di Tacchio (12' st Proietti); Partipilo (12' st Donnarumma ), Falletti (21' st Capanni), Palumbo (1' st Defendi ), Favilli . Allenatore: Lucarelli

VENEZIA (3-5-2): Joronen, Hristov, (38' st Sverko sv), Svoboda,, Carboni, Candela, (25' st Ciervo ), Anderson(14' st Busio), Tessmann, Ellertsson (25' st Cheryshev), Zampano, Pohjanpalo, (38' st Perini sv), Johnsen. Allenatore: Vanoli .

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto

RETI: 21' pt Carboni, 32' Pohjanpalo, 44' Ellertson; 27' st Chercher, 34' st Capanni

SPETTATORI 5.804 di cui 187 ospiti

Ste.Cin.