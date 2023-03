Quarta sconfitta, per il San Donato Tavarnelle è notte fonda

Il tecnico Buzzegoli

Montevarchi, 26 marzo 2023 – Quarta sconfitta consecutiva per il San Donato Tavarnelle che contro il Gubbio gioca a corrente alternata: 10 minuti nel primo tempo, nei quali va in vantaggio, e 20 nella ripresa giocati con la testa non bastano per raddrizzare una partita che si era messa bene. Finisce 1-2 per gli umbri.

Il Gubbio, invece, ha subìto, ma ha saputo reagire e nonostante i cambi non abbiano giovato, i centrocampisti non hanno trovato sbocchi, ha retto all’assalto finale del San Donato Tavarnelle.

La partita si era messa subito bene per i chiantigiani, in maglia gialloblu che al 9’ vanno in vantaggio. Cross morbido dalla destra di Marzierli al centro dell’area dove Ubaldi stoppa, si gira e insacca alla sinistra di Di Gennaro.

Il gol anziché esaltare i toscani, li fa spegnere. Il Gubbio tira fuori grinta e carattere, mette pressione agli avversari. Al 23’ Di Stefano fa tutto da solo e dal limite dell’area lascia partire un diagonale secco che fa la barba al palo alla destra di Cardelli. Sul rinvio mezzo pesticcio della difesa ma Di Stefano non approfitta.

Al 25’ Di Gennaro esce nella tre quarti campo Russo ruba palla al portiere e tenta il pallonetto. Ma finisce alto. Al 27’ il Gubbio pareggia. Punizione da 25 metri, vanno in quattro sulla palla ma calcia Arena che in diagonale indovina il sette alla destra di Cardelli.

La reazione del San Donato è debole. Al 30’ Russo riceve palla a centrocampo, fa tutto da solo arriva al limite dell’area e calcia: fuori di un soffio. Il San Donato Tavarnelle sembra soffrire particolarmente il centrocampo eugubino e i chiantigiani diventano lenti e prevedibili.

Al 38’ ci prova dal limite Di Stefano, para Cardelli, mentre al 45’ azione solitaria in contropiede sulla sinistra di Arena, palla in area riesce a liberare non senza difficoltà San Donato Tavarnelle. Nella ripresa i chiantigiani sembrano essere più volitivi ma il coraggio non porta risultati. Anzi. Al 59’ il Gubbio va in vantaggio.

Palla centrale di Vitali per Vazquez che da 25 metri lascia partire una botta secca e insacca. Al 67’ Arena va in contropiede, fa tutto il campo da solo, salta 4 avversari, entra in area ma non salta Cardelli.

Il Gubbio effettua una serie di cambi che ridisegnano la squadra e avvantaggiano il San Donato Tavarnelle.

Al 78’ tiro a giro di Russo che per poco non sorprende Di Gennaro che all’ 84’ para su Enrico Rossi. Un minuto e ci prova di nuovo Russo, dal limite dell’area, ma ancora una volta Di Gennaro interviene e devia in angolo. Pressa il San Donato Tavarnelle anche nei 6 minuti di recupero, ma il risultato non cambia. Andrea Settefonti

Il tabellino

San Donato Tavarnelle-Gubbio 1-2

SAN DONATO (4-3-1-2): Cardelli 5,5; Siniega 6, Gorelli 6,5, Brenna 6, E. Rossi 5,5; Borghi 5,5 (66’ Gerardini 6), Calamai 6 (74’ Sepe 6), Bianchi 6; Russo 6,5 (90’ Galligani s.v.); Marzierli 6 (dal 66’ Noccioli 6), Ubaldi 6,5. All. Buzzegoli-Ghizzani 6,5.

GUBBIO (3-4-1-2): Di Gennaro 6; Portanova 6,5, Signorini 6,5 (73’ Nicolao 6), Bonini 6; Morelli 6,5, Rosaia 6, Vitali 6,5, Semeraro 6 (73’ Dutu 6); Arena 7 (70’ Bulevardi 6); Vazquez 7 (70’ Arras 6), Di Stefano 7 (64’ Spina). All. Braglia 6.

Arbitro: Renzi di Pesaro 5,5

Marcatori: 9’ Ubaldi (SDT), 27’ Arena (G), 59’ Vazquez (G)

Note: Ammoniti Gorelli, Russo, Di Stefano, Signorini, Spina, Di Gennaro, Portanova, Angoli 7-4