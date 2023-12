Pistoiese, società nel caos. Staff esonerato e squadra smembrata alla vigilia della partita

Pistoia, 19 dicembre 2023 – In due anni, dalle difficoltà nel campionato di serie C al completo smembramento della squadra alla vigilia della partita con il Lentigione, valida per la 17a e ultima giornata d’andata del girone D del torneo di serie D. La gestione-avellinese (Maurizio De Simone, nome già noto a Trapani ed Avellino) dell’Unione Sportiva Pistoiese 1921, iniziata col proclama-lapsus di riportare “la Fermana in serie B”, sta portando il club arancione al fallimento sportivo in primis ed economico. Gli ultimi tre comunicati societari parlano chiaro.

Sono di oggi, 19 dicembre. Il primo. “L’US Pistoiese 1921 rende noto di aver trovato l’accordo per la cessione a titolo definitivo del cartellino di Denis Chiesa allo United Riccione e per la risoluzione consensuale dei contratti di Dany Florentine, Mattia Di Mino e Francesco Nardella. La società ringrazia i giocatori per la serietà e l’impegno profuso durante la militanza in arancione, e augura loro le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”. Questi sono soltanto gli ultimi tra i calciatori che in questi mesi hanno lasciato la società, visto che la dirigenza non ha pagato gran parte delle spettanze della stagione scorsa e dei primi mesi di questa.

Il secondo. “In virtù di un restyling tecnico necessario e doloroso per salvaguardare il futuro del club – in attesa di nuovi sviluppi societari –, la US Pistoiese 1921 comunica l’esonero del tecnico Consonni, del vice Salvestroni, del collaboratore tecnico Durante, del preparatore dei portieri Galardi e del preparatore atletico Ciullini. La società comunica che l’obiettivo stagionale è cambiato, puntando a salvaguardare la categoria. A tal proposito nei prossimi giorni saranno ufficializzate operazioni in entrata finalizzate a rendere adeguata la rosa per il raggiungimento del nuovo traguardo sportivo. La guida della prima squadra domani è stata affidata a Parigi e l’intero staff della juniores, un piccolo vanto per il nostro club”.

Da notare: per il tecnico Luigi Consonni e il suo staff è il secondo esonero stagionale. Dulcis in fundo, il terzo comunicato, emesso ieri. “Si comunica che le trattative per la cessione delle quote della US Pistoiese 1921 SSD ARL sono regolarmente in corso con gruppi seri e finanziariamente affidabili, nonostante le assurde e fantasiose ricostruzioni effettuate da alcuni organi di informazione. L’attuale proprietà, ringraziando ancora una volta la piazza orange per l’affetto e il sostegno riservati ai propri tesserati e collaboratori, ribadisce di non aver mai richiesto alcun incontro al sindaco (di Pistoia, ndr) Alessandro Tomasi o ad altri esponenti politici. È nell'interesse dell’attuale management orange garantire un futuro sostenibile, non disperdendo quanto di buono e ben visibile costruito nell’ultimo biennio”.

Ma la realtà, purtroppo per i tifosi orange, sembra ben diversa.

Gianluca Barni