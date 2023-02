Pistoiese-Prato sarà a porte chiuse. Colpa di un video che incita alla violenza

Lo stadio di Pistoia (foto Acerboni/Fotocastellani)

Pistoia, 7 febbraio 2023 - Il derby Pistoiese–Prato si giocherà a porte chiuse. La clamorosa notizia è arrivata a poco più di 24 ore dal match, fissato per domani alle 19.45 allo stadio Melani. A sentenziarlo è un provvedimento del Prefetto: per motivi di ordine pubblico, la partita dovrà giocarsi in assenza di spettatori. La decisione sarebbe stata presa, in particolare, a seguito della pubblicazione, su piattaforme internet, di un video nel nel quale "una persona identificata mostra centinaia di cubetti di porfido accatastati nel compendio della propria ditta adiacente alla linea ferroviaria, invitando contestualmente i tifosi della Pistoiese a recarsi sul posto il giorno della partita per lanciarli in concomitanza col passaggio del treno trasportante i tifosi del Prato. Il video risulta immediatamente circolato in rete e diffuso tra gli ambienti ultras delle opposte tifoserie con conseguente inasprimento dei commenti relativi allo svolgimento dell’incontro.

Nella stessa serata sono stati denunciati atti intimidatori presso il sito predetto da parte di persone non identificate che hanno lasciato sul posto un segnale della propria presenza”.

La società arancione non ci sta e in mattinata ha tenuto una conferenza stampa per contestare la decisione presa. Si valuta anche lo spostamento della gara in altra sede. Inferociti i tifosi di entrambe le squadre.