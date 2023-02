Pistoiese, che lezione al Carpi: 4-1 al "Melani" e corsa alla promozione in C riaperta

Bella vittoria per la Pitoiese con il Carpi

Pistoia, 19 febbraio 2023 – Furia arancione. Al “Melani” la Pistoiese spazza via, 4-1, il Carpi grazie alla doppietta di Mehic e alle reti siglate da Barzotti e Andreoli, portandosi a -1 in classifica dalla capolista Giana Erminio, bloccata sullo 0-0 casalingo dal Forlì. Ricordiamo, però, che la squadra lombarda dovrà riprendere la partita di Prato, sospesa al 32’ sullo 0-0 per l’infortunio dell’arbitro: ha sin qui disputato una gara in meno.

Tre punti d’oro, che consentono a Caponi e compagni di tornare a sperare nella promozione diretta in serie C.

E domenica prossima, 26 febbraio, gli arancioni sono attesi dalla trasferta in casa del Forlì, terza forza della graduatoria. Il tecnico arancione Consonni deve rinunciare a Urbietis, appiedato per un turno dal giudice sportivo, oltre a Boccardi e Pertica, ma recupera Macrì, seduto in panchina. Nonostante le pessime condizioni del manto erboso del “Melani”, gli arancioni partono bene: al 5’ Andreoli pesca Mehic in area, ma il centrocampista viene chiuso dai difensori emiliani.

I padroni di casa fanno la partita. Al 13’ prima conclusione ospite con Bouhali, che calcia dalla distanza: il tiro è centrale e Valentini non ha problemi a bloccare. Alla mezz’ora veementi proteste per un fallo in piena area di Dominici su Barzotti, ma per il direttore di gara si può proseguire il gioco. Quattro minuti più tardi, doccia gelata per i pistoiesi: sul cross dalla destra di Bouhali, Casucci trova l’angolo opposto dal limite dell’area.

La reazione della Pistoiese è notevole: neppure tre minuti più tardi Mehic è abile a girare di testa in rete un pregevole traversone dalla sinistra di Viscomi. Al 39’ ecco il sorpasso: il solito Barzotti approfitta di una incertezza in uscita di Ferretti per raddoppiare. Allo scadere della prima frazione di gioco, il tris: Caponi batte un corner, Mehic svetta più in alto di tutti e di testa trafigge il malcapitato Ferretti. La Pistoiese è inarrestabile e dopo 11’ della ripresa cala il poker: dopo un batti e ribatti, Andreoli insacca il pallone. Da qui alla fine è un monologo orange, con tante altre occasioni (segnaliamo quelle di Andreoli e Davì). Per il Carpi una domenica da dimenticare in fretta.

Il tabellino

Pistoiese-Atheltic Carpi 4-1

PISTOIESE (4-2-3-1): Valentini; Vassallo (22’ st Biagioni), Davì, Viscomi, Arcuri (45’ st Basani), Caponi, Mehic; Sighinolfi, Andreoli (39’ st Martin Gomez), Di Biase (22’ st Macrì); Barzotti (45’ st Florentine).

A disposizione: Gambassi, Martic, Evangelista, Ennasry. Allenatore: Consonni.

ATHLETIC CARPI (4-2-3-1): Ferretti; Sabattini, Boccaccini, Calanca, Dominici (34’ st Laamane); Yabrè, Bouhali (12’ st Ranelli); Casucci (1’ st Laurenti), Olivieri, Cicarevic (17’ st Mollicone); Stanco (12’ st Castelli).

A disposizione: Kivila, Varoli, Cestaro, Boadi.

Allenatore: Contini.

Arbitro: Bortolussi di Nichelino.

Marcatori: 34’ Casucci, 37’ e 45’ Mehic, 39’ pt Barzotti; 11’ st Andreoli.

Note: spettatori circa 1000, giornata nuvolosa. Ammoniti Ferretti. Angoli 6-3. Recupero: 0’, 4’.



G.B.