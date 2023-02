Perugia-Ternana 3-0, il derby è tutto del Grifo

Perugia-Ternana (foto Crocchioni)

Perugia, 18 febbraio 2023 Il Perugia vince nettamente il derby dell'Umbria ed esce dalle "secche" della classifica; la Ternana, pur in formazione rimaneggiata, si lecca le ferite per una prestazione decisamente incolore, soprattutto nella ripresa. I due gol annullati ai rossoverdi, uno per tempo, non cambiano la lettura di una gara che nel secondo tempo ha visto il chiaro sopravvento della squadra di mister Castori, con le Fere di Andreazzoli confusionarie e impalpabili.

FOTOGALLERY

Non aveva iniziato male la Ternana, con Falletti e Partipilo che sembravano in grado di mettere in difficoltà la difesa biancorossa. Al 5° annullato dall'arbitro , con conferma del Var, un gol di Partipilo, per una spinta su Angella. Alla mezz'ora Falletti non trova la stoccata vincente e sciupa una buona occasione.

Il Perugia si fa pericoloso sul finire del primo tempo: Iannarilli salva su Di Carmine, che poi su calcio d'angolo non trova la deviazione vincente. E' il preludio di quanto avverrà nella ripresa. La Ternana è molle, perde il centrocampo e il Perugia va in vantaggio al 54° con Luperini che, in maniera rocambolesca, batte Iannarilli dopo una mischia nell'area piccola.

La Ternana subisce il colpo ma ci prova poco dopo con Falletti, che si prepara bene il tiro ma conclude male su Gori. Dall'altra parte Iannarilli salva ancora su Santoro. A metà ripresa gol annullato a Defendi ancora per una spinta di Partipilo, che il Var conferma. Ad un quarto d'ora dal termine il rasoterra di Santoro che sigla il 2 a 0 dalla distanza chiude di fatto il match. Ancora gloria all'ultimo istante del recupero per Luperini, che con una Ternana allo sbando parte in contropiede e sigla il 3 a 0 finale.

PERUGIA (3-4-1-2 )Gori, Sgarbi, Angella, Rosi (6° st Struna), Casasola, Santoro, Capezzi (37st Iannoni), Lisi (37st Paz), Luperini, Di Carmine, Ekong (37st Matos). All: Castori

TERNANA (3-4-1-2 Iannarilli, Ghiringhelli (30° Mazzarani), Sorensen, Mantovani (28st Capanni), Defendi, Cassata, Di Tacchio, Martella (37st Donnarumma), Palumbo, Partipilo, Fallletti (28st Paghera). All: Andreazzoli

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Spettatori: 9.736 paganti, di cui 1100 da Terni