Lucchese-Milan U 23: rossoneri ancora senza vittorie in casa. Finisce 1-1

Lucca, 30 settembre 2024 – La Lucchese non riesce a battere il Milan Futuro U23, conquista un pareggio, rimandando la vittoria che manca al Porta Elisa da marzo scorso. I tifosi della Curva Ovest non entrano allo stadio per protestare con le squadre B dei grandi club e anche in gradinata gli striscioni sono appesi all’incontrario. Nessun dirigente presente, mentre in tribuna c’è l’ex portiere della Juve e della Nazionale Gigi Buffon, fresco di nozze sabato a Lucca con Ilaria D’Amico.

La Lucchese gioca con un buon pressing e prova subito a farsi vedere pericolosa al 2’ con Saporiti che serve Gasbarro, che in piena corsa calcia alto. Il vantaggio però è nell’aria ed al 16’ arriva. Punizione dalla trequarti di Saporiti, il pallone rimbalza in area, ma nessuno la tocca ed il pallone si insacca alle spalle del portiere del Milan. Il ritmo cala e al 43’ ci prova Jimenez sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il suo tiro viene deviato sopra la traversa. E sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Hodzic di testa batte Palmisani da due passi, dopo che Camarda aveva prolungato il tiro. Si va al riposo dopo tre minuti di recupero.

La Lucchese riparte bene e al 7’ ha l’occasione per tornare di nuovo in avanti. Saporiti crossa sul secondo paolo dove arriva Sasanelli, che calcia clamorosamente alto sopra la traversa. Il Milan risponde al 17’ con Jimenez, che si spinge in avanti palla al piede, ma calcia sull’esterno della rete. Si vede anche Camarda al 25’ con una conclusione che termina fuori. La Lucchese si divora letteralmente il gol del vantaggio con un fraseggio Visconti – Tumbarello, quest’ultimo rimette al centro, ma non trova nessun compagno di squadra, ed il Milan si rifugia in angolo. Iniziano i cambi per entrambe le squadre, ma il risultato non cambia ed i rossoneri di Lucca conquistano un punticino. E domenica si ritorna in campo alle 17.30 al Renato Curi di Perugia contro i grifoni.

LUCCHESE (3-5-2): Palmisani; Gemignani, Sabbione, Gabrarro; Quirini, Visconti, Welbeck, Tumbarello, Antoni; Sasanelli (30’ st Selvini), Saporiti. (A disp.: Coletta, Allegrucci, Dumbravnu, Frison, Djibril, Magnaghi, Ndiaye, Fedato, Botrini, Catanese, Leone, Moschella, Giacchino). All. Gorgone.

MILAN FUTURO U23 (4-2-3-1): Raveyer; Jimenez (30’ st D’Alessio), Minotti, Coubis, Bartesaghi (30’ st Bozzolan); Zeroli, Sandri (20’ st Malaspina); Cuenca (20’ st Traore), Hodzic, Fall; Camarda (36’ st Turco). (A disp.: Mastrantonio, Malaspina, Alesi, Dutu, Traore, Zukic). All. Bonera.

Arbitro: Luongo di Napoli.

Reti: 16’ pt Saporiti, 45’ pt Hodizc.

Note: ammoniti Sabbione, Quirini, Sandri, Jimenez e Camarda; angoli 5-5; spettatori 3.908; recupero 3’ pt e 5' st. In tribuna l’ex portiere della Juve e della Nazionale Gigi Buffon.