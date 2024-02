Lucchese, un punto in casa della Juventus Next Gen: il finale è 1-1

Alessandria, 18 febbraio 2024 – Una buona Lucchese deve accontentarsi di un punto contro la Juventus. Ai rossoneri non basta il gol messo a segno da Cangianiello nel primo tempo, perché ad inizio ripresa si fanno recuperaro dai bianconeri.

La Lucchese torna a giocare al Moccagatta, per affrontare la Juventus Next Gen e questa volta Gorgone conferma i soliti undici, con il ritorno al centro dell’attacco di Magnaghi. Ed i rossoneri partono subito bene, con Disanto che al 10’ ci prova, ma la sua conclusione termina di poco a lato. Ma il gol è nell’aria e al 16’ Quirini, serve in area di rigore Cangianiello, che è bravo a girarsi e di destro batte Daffara e realizza il suo primo gol tra i professionisti.

La reazione della Juve è flebile e poco incisiva, nonostante i calci piazzati battuti dalla formazione di casa. Al 20’ prova a mettere la sua firma sul match anche il capocannoniere della Lucchese Rizzo Pinna, ma il suo sinistro, viene deviato dal portiere bianconero.

Una buona Lucchese, cinica e precisa riesce a gestire bene il vantaggio e prova a sfruttare le ripartenze. La formazione di Brambilla si fa vedere pericolosa al 36’ con Palumbo, che costringe Chiorra alla deviazione in angolo.

Il primo tempo si chiude con la formazione di Gorgone meritamente in vantaggio e con la Juve costretta ad inseguire. Nella ripresa parte meglio la Juve che al 5’ riesce a pareggiare con Anghelè, che da solo in area di rigore, ben servito da Turicchia, batte Chiorra.

La Lucchese dopo una fase di sbandamento, torna di nuova aggressiva al 13’ con Rizzo Pinna, ma Daffara, para senza problemi e con Tumbarello, poco dopo, ma questa volta la sua conclusione termina a lato di pochissimo. Al 24’ doppio salvataggio della Juve prima su Magnaghi, poi su Sabbione, dove Daffara, riesce a respingere con i piedi. Bella conclusione di prima intenzione di Rizzo Pinna al 35’ che Daffara devia in angolo e sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Tiritiello, va vicino al raddoppio.

Nonostante la Lucchese ci provi fino alla fine arriva un punto che va stretto ai rossoneri. E sabato si torna di nuovo in campo nella seconda trasferta consecutive questa volta a Pescara.

Juventus Next Gen Lucchese 1-1

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Stramaccioni, Muharemovic, Stivanello; Perotti (1’ st Comenencia); Palumbo (30’ st Bonetti), Hasa, Salifou (1’ ST Sekulov), Turicchia; Guerra, Anghelè (30’ st Rouhi). (A disp.: Scaglia, Fuscaldo, Savona, Pedro, Cerri, Savio, Daminani, Da Graca). All. Brambilla.

LUCCHESE (3-4-3): Chiorra; Sabbione, Gucher, Tiritiello; Quirini, Tumbarello (35’ st Astrologo), Cangianiello, Visconti; Disanto, Magnaghi (27’ st Yeboah), Rizzo Pinna (43’ st Russo). (A disp.: Coletta, Berti, Alagna, Djibril, Fazzi, De Maria). All. Gorgone.

Arbitro: Ceriello di Chiari.

Reti: 16’ pt Cangianiello, 5’ st Anghelè.

Note: prima dell’inizio della gara è stato osservato un minuto di recupero le vittime di Firenze; angoli 5-2; ammoniti Perotti, Stivanello, Tumbarello, Tiritiello e Astrologo; recupero 1’ pt e 4‘ st. Alessia Lombardi