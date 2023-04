Lucchese, un buon pari in casa con la Virtus Entella: finisce 0-0

Lucca, 6 aprile 2023 – La Lucchese ottiene un ottimo pareggio al cospetto della Virtus Entella, che con questo risultto perde la vetta della classifica.

Tra i pali si rivede finalmente capitan Coletta, che prende in posto dello squalificato Cucchietti. L’Entella cerca punti pesanti per mantenere la vetta della classifica e sperare in un passo falso della Reggiaana.

I liguri sono pericolosi all 15’ con un bel rasoterra di Reali che termina di poco a lato. Ma la Lucchese non sta a guardare e al 17’ risponde con una sforbiciata di Panico, che prova a replicare l’eurogol di sabato scorso realizzato contro il Cesena.

L’Entella va vicina al vantaggio al 36’ con Merkaj, che chiama Coletta ad una deviazione salva risultato, con il portiere rossonero che è bravo a deviare il suo pallonetto. L’ultima occasione della gara arriva al 40’ ed è di marca rossonera, con Tumbarello, che costringe la difesa ligure alla deviazione in angolo.

Nel secondo tempo l’Entella continua a giocare aggressiva e al 16’ va di nuovo vicina al vantaggio questa volta con Paolucci, ma la difesa rossonera devia in angolo. La Lucchese ci prova al 30’ con Rizzo Pinna, ma calcia alto.

Nei minuti di recupero Ramirez, prova a sorprendere Coletta, con una punizione, ma il tiro termina abbondantemente fuori. La Lucchese ritornerà di nuovo in campo sbato prossim nel derby contro la Carrarese, altro match di alta classifica.

E alla fine i giocatori vanno a fare festa sotto la Curva Ovest, per questo risultato meritato conquisato contro una grande di questo campionato.

Il tabellino Lucchese Virtus Entella 0-0 LUCCHESE (4-3-3): Coletta; Alagna, Tiritiello, Benassai, De Maria; Mastalli (44’ st D’Alena), Di Quinzio (44’ st Visconti), Tumbarello; Bruzzaniti (40’ st Bachini), Panico, Fabbrini (18’ st Rizzo Pinna). (A disp.: Galletti, Ferro, Romero, Bianchimano, D’Ancona, Merletti, Ravasio). All. Maraia. VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Parodi, Reali, Sadiki; Tenkorang, Corbari (38’ st Ramirez), Paolucci (27’ st Rada), Tascone (12’ st Tomaselli), Favale (26’ st Zappella); Zamparo, Merkaj (38’ st Faggioli). (A disp.: Paroni, De Lucia, Giammarresi, Ferrara, , Manzi, Banfi, Siatounis). All. Volpe. Arbitro: Pascarella di Novera Inferiore. Note: ammoniti Benassai, De Maria, Bruzzaniti