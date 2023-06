Follonica Gavorrano: c'è l'interesse per Fabrizio Lo Sicco

Follonica, 8 giugno 2023 - Un cavallo di ritorno ed un giovane nel mirino del Follonica Gavorrano. La società del presidente Paolo Balloni, che a breve annuncerà il ritorno in panchina di Marco Masi, ha già iniziato a sondare il terreno. Sul taccuino della società sono finiti l’ex Fabrizio Lo Sicco e il giovane Omar Giubbolini, Quest’ultimo è un giocatore classe 2004 che ha vestito nella stagione da poco conclusa la casacca del Real Forte Querceta in serie D. Il giovane terzino sinistro scuola Empoli ha collezionato ben 35 presenze, 1 gol ed 2 assist. Prestazioni di alto livello e numeri che non sono passati inosservati. Con quattro gol e nove assisti, Fabrizio Lo Sicco è stato indubbiamente uno dei protagonisti della stagione del Pineto, con gli abruzzesi che hanno vinto il campionato ed anche la Coppa Italia serie D. Il centrocampista, che è originario di Follonica, potrebbe lasciare gli abruzzesi e restare in D: sulle sue tracce c'è il Grosseto ed anche l'ipotesi un ritorno al Follonica Gavorrano non è da scartare, visto come il giocatore con il nuovo tecnico Marco Masi potrebbe tornare a vestire la maglia biancorossoblù. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore di avvicinarsi nuovamente a casa, avendo vestito la maglia dei minerari in due circostanze: nel 2014 e nel 2020.