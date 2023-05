Follonica Gavorrano, arrivano le prime conferme: restano Dierna, Marcheggiani e Barlettani

Follonica, 25 maggio 2023 - Prende forma il Follonica Gavorrano che affronterà la stagione 2023/24. Archiviata un’altra annata da protagonisti per i colori biancorossoblù, la società è già al lavoro per affrontare con entusiasmo il prossimo campionato di Serie D, mettendo a disposizione di quello che sarà il nuovo allenatore una rosa competitiva. E i primi tasselli da cui ripartire vengono già annunciati dal sodalizio del presidente Paolo Balloni. Sono infatti ufficiali i rinnovi di alcuni dei giocatori che hanno affrontato l’ultima stagione: a partire dal capitano Emilio Dierna (classe 87’), che ha già legato il suo nome a quello dei minerari anche per il nuovo anno. Così come quello degli attaccanti Francesco Marcheggiani (classe 1991) e Antonino Pino (classe 2000), dell’esterno senegalese classe 1997 Talla Souare e del centrocampista classe 1994 Alberto Pignat. Tra le quote, confermato anche un altro elemento già di proprietà biancorossoblù come l’attaccante Antonio Cerrato (classe 2005). Altri elementi già di proprietà e pronti ad una nuova stagione sono il portiere Francesco Ombra (classe 2002), il centrocampista Giulio Barlettani (classe 2003), il difensore Federico Ampollini (classe 2000) e il terzino Alain Fremura (classe 2001). La società sarà comunque disposta a parlarne qualora bussi alla porta qualche compagine professionistica interessata a questi ultimi. Si tratta inoltre per ottenere il rinnovo di alcuni prestiti annuali in scadenza, tra qui quello di Mattia Macchi (classe 2004), di Tommaso Lepri (classe 2003) e di Andrea Battistelli (classe 2004). Trattative avviate inoltre per i rinnovi degli altri elementi presenti in rosa, mentre la società è al lavoro anche per quanto riguarda il mercato in entrata. Insomma, tanta carne al fuoco per costruire la rosa del Follonica Gavorrano che verrà, per affrontare un’altra stagione da protagonista nel campionato di Serie D.