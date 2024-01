Fiorentina, maxi esodo a Reggio Emilia: in 5 mila per sostenere i viola

Firenze, 3 gennaio 2024 - C’è grande entusiasmo nella tifoseria viola e l’avvicinamento a Sassuolo-Fiorentina ne è la conferma. Già da ieri, 2 gennaio, infatti il settore ospiti del Mapei Stadium è andato tutto esaurito, sabato sera 6 gennaio (fischio d’inizio alle 20:45) dunque saranno 4.000 i tifosi gigliati presenti all’interno del settore ospiti dell’impianto di Reggio Emilia. Non solo: circa 1.000 tifosi della Fiorentina hanno già acquistato il biglietto in altri settori dello stadio, quindi saranno almeno 5.000 i sostenitori viola che vedranno dal vivo la partita di sabato sera, un dato che comunque potrà ulteriormente crescere nelle prossime ore. La sfida con i neroverdi di Dionisi rappresenta una grande occasione per la squadra di Italiano, che cerca altri 3 punti per continuare a volare in classifica. I tifosi dunque si stanno preparando ad un maxi esodo, da Firenze a Reggio Emilia, circa due ore di strada per 90 minuti di passione.

Alessandro Guetta