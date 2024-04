La Lucchese si arrende alla Carrarese: finisce 0-1

Lucca, 21 aprile 2024 – Il campionato della Lucchese termina qui con la sconfitta casalinga contro la Carrarese.

La differenza tecnica tra le due squadre ed i ventitré punti di differenza i classifica si vedono sin dalle prime battute di gioco con la Carrarese che gestisce il gioco ed inizia subito aggressiva.

La prima occasione vera e proprio arriva al 13’ con Tumbarello, che si fa soffiare la palla dall’ex Panico, che da limite dell’area di rigore ci prova ma Tiritiello lo mura. Di nuovo in avanti la formazione di Calabro al 25’.

Il capitano rossonero atterra al limite dell’area di rigore sulla destra Capello e rimedia anche il cartellino giallo. Si incarica di calciare il calcio piazzato Cicconi, che calcia direttamente in porta, con Chiorra che alza sopra la traversa.

Per vedere la prima azione della Lucchese bisogna attendere il 32’ con Yeboah, che porta palla serve Rizzo Pinna, che passa all’indietro per Visconti, che crossa al centro, dove sul secondo palo c’è Gucher, ma Bleve è bravo a smanacciare il traversone.

Il centrocampista austriaco rossonero al 39’ ci prova con un destro da fuori area, ma la palla termina a lato. Al 42’ contropiede della Carrarese con Zuelli che di testa, manda di pochissimo a lato.

Nel primo tempo si è comunque vista la differenza tecnica tra le due formazioni, con gli uomini di Gorgone, che nei minuti finali hanno provato ad uscire dalla propria metà campo, ma con scarsi risultati. Il match lo sblocca nella ripresa la Carrarese. Al 28’ colpo di testa di Della Latta, che sulla sua traiettoria trova Astrologo, che colpisce la palla con la mano ed il direttore di gara senza indugiare indica il dischetto del rigore.

Dagli undici metri Finotto, con estreme freddezza trasforma il penalty. La Lucchese accusa il colpo ed in campo ed in panchina c’è nervosismo e ne fa le spese il tecnico rossonero espulso per proteste. La gara termina qui e domenica ci sarà l’epilogo di questo campionato, con i rossoneri impegnati nella trasferta di Ancona

Il tabellino

Lucchese Carrarese 0-1

LUCCHESE (3-5-2): Chiorra; Sabbione (34’ st Fazzi), Tiritiello, Benassai; Quirini (41’ st Fedato), Tumbarello, Gucher (7’ st Disanto), Astrologo (34’ st Cangniello), Visconti; Rizzo Pinna, Yeboah. (A disp.: Coletta, Berti, Alagna, Perotta, Djibril, Russo, Babacar, Guadagni, De Marai, Magnaghi) All. Gorgone.

CARRARESE (3-4-2-1): Breve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon (41’ st Grassini), Capezzi (41’ st Schiavi), Zuelli (27’ st Della Latta), Cicconi; Finotto, Panico (27’ st Giannetti); Capello (15’ st Morosini). (A disp.: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Palmieri, Coppolaro, Belloni, Boli). All. Calabro.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Rete: 30’ st (rig.) Finotto.

Note: angoli 2-10; espulsi al 31’ st Gorgone, per proteste e dopo il fischio finale Disanto per proteste; ammoniti Tiritiello, Rizzo Pinna e Illianes; spettatori 2.536; recupero 0’ pt e 5’ st; prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di raccoglimento per la prematura scomparsa del calciatore Mattia Giani.