Lucchese, il ko con la Fermana fa male: compromessa la corsa ai playoff

Fermo, 14 aprile 2024 – La Lucchese torna sconfitta dalla trasferta contro la Fermana, che nei minuti finali riesce a ribaltare il match. Rossonero alla ricerca della vittoria contro una Fermana sempre più inguaiata nella lotta per evitare la retrocessione.

In un pomeriggio molto caldo, Gorgone deve fare a meno di Cangianiello e Guadagni out per problemi muscolari. Parte subito bene la Lucchese che al 16’ sblocca il match con Yeboah che si gira in area di rigore, ben servito da Disanto.

La Fermana cerca subito il pareggio e al 17’ Chiorra salva due volte la porta rossonera prima su Paponi e poi su Fort, ma è il preludio al pareggio che arriva al 19’ con Paponi, che è bravo a sfruttare un passaggio di Misuraca e a battere Chiorra.

Prima del pareggio i rossoneri al 18’ hanno avuto una bella occasione in contropiede con Tumbarelo, Rizzo Pinna e Visconti, ma il cross in area del capocannoiere non trova nessuno. Si gioca su ritmi alti, con la Fermana che cerca con tutte le sue forze a passare in vantagio e al 41’ Chiorra deve deviare in angolo una conclusione insidiosa di Scorsa.

Il primo tempo si chiude con una conclusione a botta sicura di Yeboh, che però termina di poco a lato. Nella ripresa è ancora la Fermana che prova a passare in vantaggio, ma al 7’ la conclusione a botta sicura di Paponi, viene murata dalla difesa rossonera.

La Lucchese risponde al 13’ con Yeboah, che non riesce però ad impadronirsi della palla al limite dell’area di rigore gialloblù. La Fermana a pochi minuti dalla fine conquista un calcio di rigore, con Giovinco che rimane tra Quirini e Sabbione e termina a terra. Proprio il numero dieci calcia, ma Chiorra respinge in angolo con piedi.

E proprio dal calcio d’angolo la palla arriva a Spedalieri che di testa, mette la palla in rete, con Misuraca che prova a ribadirla, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il gol partita però arriva al 5’ minuto di recupero. Giovinco serve Niang, che infila la difesa rossonera e segna la rete che può valere i playout. Per la Lucchese arriva la sconfitta e forse anche l’addio ai playoff.

Fermana Lucchese 2 - 1

FERMANA 3-5-2: Borghetto; Heinz, Fort, Santi (5’ st Petrungaro); Malaccari (26’ t Pistolesi), Misuraca, Giandonato (26’ st Niang), Carosso (39’ st Spedalieri); Sorrentino, Paponi (26’ st Giovinco). (A disp.: Furlanetto, Cicero, Eleutieri, Pistolesi, Bonfigli, Condello, Marcandella, Gianelli, De Santis, Locanto, Semprini). All. Mosconi.

LUCCHESE (3-4-3): Chiorra; Tiritiello, Sabbione, Benassai; Quirini (42’ st Fazzi), Gucher, Tumbarello (21’ st Astrologo), Visconti; Di Santo (27’ st Magnaghi), Yeboah (42’ st Fedato), Rizzo Pinna (42’ st Russo). (A disp.: Coletta, Berti, Alagna, Perotta, Toma, Djibril, Ndiaye). All. Gorgone. Arbitro: Caldera di Como.

Reti: 16’ pt Yeboah, 19’ pt Paponi, 50’ st Niang.

Note: angoli 7-1; ammoniti Rizzo Pinna, Tumbarello e Heinz; recupero 3’ pt e 5’ st;pomeriggio caldo, terreno in ottime condizioni. Prima del match è stato osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell’incidente alla centrale elettrica di Suviana.