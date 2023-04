Empoli-Lecce 1-0, per gli azzurri una vittoria che profuma di salvezza

Empoli, 3 aprile 2023 – Passo importante, forse decisivo, sul cammino che conduce alla salvezza, per l’Empoli, che al “Castellani” supera di misura (1-0) il Lecce. Gli uomini allenati da Paolo Zanetti consolidano il quattordicesimo posto in classifica, con + 12 sulla zona-salvezza. Il successo sui salentini pone fine alla striscia negativa (le precedenti quattro gare erano state perse). L’incontro, iniziato con un’ora di ritardo per lo spegnimento da parte dei vigili del fuocoompieri di un principio di incendio all’interno dello spogliatoio empolese, non è il massimo dello spettacolo: troppo importante la posta in palio.

Primi dieci, quindici minuti di studio. Al quarto d’ora, il primo timido tentativo è dell’Empoli: Caputo calcia di sinistro dai 20 metri, nessun problema per Falcone. Al 26’ è Marin a provarci, direttamente su calcio di punizione dai 28 metri: il pallone finisce sul fondo. Al 33’ deliziosa giocata di Baldanzi dal limite dell’area: controllo e destro al volo del trequartista cercato dal Milan, con Falcone che para. Al 40’ Bandinelli si salva in corner, deviando il pallone di Blin. Al 41’ gran sinistro di Caputo dai 22 metri, Falcone toglie la palla dal sette con uno splendido intervento.

Avvio di ripresa vivace. Al 10’ l’ex Di Francesco tenta la conclusione dalla distanza, senza successo. Al 13’ slalom di Baldanzi al limite dell’area: il trequartista tira, però, debolmente, consentendo la facile presa dell’estremo difensore avversario. Al 15’ bella incursione di Parisi, messo a terra in area dal danese Hjulmand: Fabbri non ha dubbi e fischia il calcio di rigore. Al 17’, con una botta forte e centrale, Caputo lo trasforma. Al 22’ doppia occasione per gli azzurri: Baldanzi pesca Piccoli a centro area, sul colpo di testa dell’attaccante Falcone è abile a respingere. Tap-in di Bandinelli e ancora il portiere che blocca a terra. Finisce in gloria per la squadra toscana, che venerdì prossimo giocherà a San Siro col Milan. Sicuramente più tranquilla. TABELLINO EMPOLI – LECCE 1-0 EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro (39’ pt Fazzini), Marini, Bandinelli (36’ st Grassi); Baldanzi (22’ st Cambiaghi); Caputo (36’ st Satriano), Piccoli (22’ st Haas). A disposizione: Ujkani, Cacace, Walukiewicz, De Winter, Henderson, Pjaca, Destro, Tonelli, Stojanovic, Vignato. Allenatore: Zanetti. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella (40’ st Gallo); Blin (28’ st Helgason), Hjulmand, Gonzalez; Strefezza (28’ st Oudin), Colombo (34’ st Ceesay), Banda (1’ st Di Francesco). A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Ceccaroni, Ciucci, Voelkerling, Cassandro. Allenatore: Baroni. ARBITRO: Fabbri di Ravenna. MARCATORE: 17’ st Caputo (rig). NOTE: serata serena, ma ventosa. La partita è iniziata con un’ora di ritardo per un principio di incendio nello spogliatoio dell’Empoli. Espulsi al 37’ st Bertolini, vice di Zanetti, per proteste; al 45’ st Tonelli, seduto in panchina, per proteste. Ammoniti: Bandinelli, Blin, Tuia, Fazzini, Marin. Angoli: 3-4. Recupero: 2’, 6’.