Empoli, che peccato: gioca meglio per un tempo ma perde su rigore con il Napoli (0-1)

Empoli, 20 ottobre 2024 – Per un tempo l’Empoli mette paura alla capolista Napoli, cui basta poco per imporsi (passa nella ripresa su calcio di rigore). Secondo k.o. consecutivo per la squadra di D’Aversa, che gioca decisamente ma scivola a metà classifica. Il tecnico sceglie inizialmente Anjorin, lasciando Henderson in panchina. Gran bel primo tempo degli azzurri, che fanno la partita tenendo il Napoli dietro. È un Empoli aggressivo, che non lascia giocare i rivali. Una sola pecca: tante occasioni create, ma nessuna trasformata: alla fine si rivelerà letale.

All’11 meraviglia degli azzurri: Colombo crossa dalla sinistra, sul secondo palo Esposito calcia di prima intenzione alla Van Basten della finale degli Europei 1988 (Olanda – Russia): bravo Caprile a respingere. Al 13’ si replica, dall’altra fascia: traversone di Gyasi dalla destra, da fondo campo, Pezzella stoppa e tira, con il portiere partenopeo che si salva deviando il pallone in calcio d’angolo. Al 19’, sugli sviluppi di un corner, la conclusione ravvicinata, ma telefonata, di Goglichidze.

Al 21’ girata di testa di Di Lorenzo: la palla finisce sopra la traversa. Al 26’ Buongiorno colpisce di testa, raccogliendo una parabola dalla bandierina, Ismajli salva in corner. Al 31’ diagonale chirurgico da sinistra di Esposito, Caprile è pronto e respinge la sfera. Al 33’ proteste dei padroni di casa per una spinta di Rrhamani a Colombo in area di rigore. Al 35’ Anjorin verticalizza per Colombo che, a tu per tu con Caprile, si vede sporcare la conclusione da Spinazzola.

Napoli più manovriero a inizio ripresa. Ma servono le prime mosse di Conte per sbloccare il punteggio. Il tecnico toglie Lukaku, inserendo Simeone, il cui impatto è devastante. Al quarto d’ora, infatti, da un’incursione dell’attaccante, combinazione tra Di Lorenzo e Politano, con quest’ultimo toccato in area da Anjorin. È penalty, che Kvaratskhelia realizza con un tiro centrale. Al 23’ ancora Simeone che fa sponda nei sedici metri per Mctominay, che va vicino al raddoppio. Due minuti più tardi, ci prova Gilmour, non trovando lo specchio di porta. All’Empoli, che avrebbe meritato di più. non resta che leccarsi le ferite. TABELLINO EMPOLI – NAPOLI 0-1 EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (33’ st Henderson), Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (27’ st Solbakken), Anjorin (33’ st Haas), Pezzella; Fazzini (33’ st Ekong), Esposito; Colombo (41’ st Konate). A disposizione: Seghetti, Brancolini, Sambia, Pellegri, Cacace, De Sciglio, Tosto, Marianucci. Allenatore: D’Aversa. NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Spinazzola (14’ st Olivera); Anguissa, Gilmour, Mctominay; Politano (41’ st Mazzocchi), Lukaku (14’ st Simeone), Kvaratskhelia (31’ st Neres). A disposizione: Turi, Contini, Juan Jesus, Marin, Zerbin, Ngonge, Raspadori, Folorunsho. Allenatore: Conte. ARBITRO: Abisso di Palermo. MARCATORE: 18’ st Kvaratskhelia (rig.) NOTE: giornata nuvolosa. Ammoniti: Grassi, Anguissa, Di Lorenzo, Haas. Angoli: 7-7. Recupero: 0’, 6’. Gianluca Barni