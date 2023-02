Calcio. Promozione: Urbino vince e sale al terzo posto

Azione

Pisa 20 febbraio 2023 – In Promozione l’Urbino Taccola avanza a pieni voti. Vittoria interna al ‘Taccola’ contro i grossetani dell’Invicta Sauro. Con il punteggio di 2 – 0 scaturito nella prima mezz'ora di gioco l'Urbino Taccola si aggiudica i tre punti e balza al terzo posto in classifica alle spalle dell’irraggiungibile Cecina ed a due punti dalla Geotermica seconda, superando i Colli Marittimi. Le reti di Veli al 10’ del primo tempo e di Igbineweka su calcio di rigore per fallo in area di rigore su Nassi al 33’ indirizzano la gara. Non molto altro da segnalare nel proseguimento di un match non esaltante. Due espulsioni una per parte, e nei minuti di recupero da registrare un brutto infortunio per Federico Nordio attaccante della squadra juniores che era subentrato da poco nei minuti finali.

Urbino Taccola: Bulleri, Oshadogan, Balduini, Veli, Anichini, Taglioli Lo., Baldini, Franchi, Nassi, Pinna, Igbineweka. A disposizione Schiavone, Monacci, Mogavero, Cecchi, Salvadori, Tahiri, Bani, Nordio. All. Taccola

Invicta Sauro: Speroni, Tropi, Savini, Bianchi, Brogelli, Angelini, Scalabrelli, Raito, Bernardini, Lucherini, Scozzafava. A disposizione Dal Buono, Stauciuc Rares, Villani, Pineschi, Tamalio, Galli, Scartabelli, Bigliazzi, Francavilla. All. Maggio

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia

Marcatori: 10' Veli, 33' (r) Igbineweka